Ana Sayfa | YAÅžAM 05/03/2017 07:57

Yurt geneli hava durumu 5 Mart 2017


Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde sÄ±cak havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

HaftanÄ±n son gününde yaÄŸÄ±ÅŸ sadece DoÄŸu Anadolu Bölgesinde Van-Bitlis-Hakkari dolaylarÄ±nda olacak. Marmara, Ege, Ä°ç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz'in büyük kÄ±smÄ± güneÅŸ alÄ±yor. Yine GüneydoÄŸu Anadolu'da da bol güneÅŸli bir hafta sonu bekleniyor. Yeni haftaya da baÅŸlangÄ±ç benzer ÅŸekilde ancak Ä°ç Anadolu'da, DoÄŸu Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, DoÄŸu Karadeniz'de sabah saatlerinde yoÄŸun olmak üzere sis oluÅŸuyor. 

Kaynak: CNNTÜRK

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