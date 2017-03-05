Yurt geneli hava durumu 5 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde sÄ±cak havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

HaftanÄ±n son gününde yaÄŸÄ±ÅŸ sadece DoÄŸu Anadolu Bölgesinde Van-Bitlis-Hakkari dolaylarÄ±nda olacak. Marmara, Ege, Ä°ç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz'in büyük kÄ±smÄ± güneÅŸ alÄ±yor. Yine GüneydoÄŸu Anadolu'da da bol güneÅŸli bir hafta sonu bekleniyor. Yeni haftaya da baÅŸlangÄ±ç benzer ÅŸekilde ancak Ä°ç Anadolu'da, DoÄŸu Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, DoÄŸu Karadeniz'de sabah saatlerinde yoÄŸun olmak üzere sis oluÅŸuyor.

Kaynak: CNNTÜRK