Turkish Forum UK Hazev kahvaltÄ±sÄ±'na Ã¼st dÃ¼zey katÄ±lÄ±m

Turkish Forum Uk yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleriyle buluÅŸmak amacÄ±yla Londra'da bulunan TÃ¼rk restoranÄ± Hazev'de 'Turkish Forum' kahvaltÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA- Londra'nÄ±n ünlü ve prestijli Canary wharf bölgesindeki dünyanÄ±n en büyük haber ajansÄ± Reuters binasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Türk restaurantÄ± Hazev'de Turkish Forum kahvaltÄ± etkinliÄŸi düzenlendi. 5 mart pazar sabahÄ± yapÄ±lan Turkish Forum Uk yönetim kurulu ve üyelerinin buluÅŸtuÄŸu kahvaltÄ±da yoÄŸun katÄ±lÄ±m gözlendi. KahvaltÄ± etkinliÄŸinde kÄ±sa bir konuÅŸma yapan BaÅŸkan YiÄŸitcan: "Turkish Forum'un dostlarÄ± sizleri aramÄ±zda görmekten çok mutluyuz, Beraber, birlikte iletiÅŸim halinde olmamÄ±z çok güzel. Günümüzde daha etkili ÅŸekilde iletiÅŸimde olalÄ±m." diyerek üyeleri selamladÄ±.

Üyeler kahvaltÄ±da buluÅŸtu

Emekli büyükelçi Ahmet RÄ±fat Ökçün, Muavin konsolos Gülcan Ökçün, Prof.Dr.Abdurrahman Karaa, Prof.Dr.Esin Karaa, Kerem Yavuzarslan, Åžeref AygünoÄŸlu, Sinan ÖÄŸün (baÅŸk yard), Birol K.YiÄŸitcan (baÅŸkan), Nazim AkpÄ±nar (baÅŸk. Yard), Esen Harput ve Bülent Ayger'in yanÄ±sÄ±ra iÅŸ, banka, finans dünyasÄ±nÄ±n önde gelen simalarÄ±, basÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n üyeleri kahvaltÄ±ya katÄ±ldÄ±. BBC'de sÄ±k sÄ±k performans gösteren harpist, Turkish Forum için Hazev Restaurant'ta dinleti verdi.

Turkish Forum UK yönetim kurulu

Kerem Yavuzarslan

Åžeref AygünoÄŸlu

Sinan ÖÄŸün (baÅŸk yard)

Birol K.YiÄŸitcan (baÅŸk)

Nazim AkpÄ±nar (baÅŸk. Yard)

Esen Harput

Bülent Ayger

Turkish Forum UK Hazev kahvaltÄ±sÄ±nÄ± izlemek için tÄ±klayÄ±nÄ±z!