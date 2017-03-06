Ana Sayfa | YAÅžAM 06/03/2017 09:48

Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tecavÃ¼z skandalÄ±na baÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yalanlama


Yozgat'ta rehabilitasyon merkezinde engelli kadÄ±nlara tecavÃ¼z ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Yozgat Engelli BakÄ±m Rehabilitasyon Merkezinde kurum mÃ¼dÃ¼rÃ¼ F.Ã‡'nin baÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a suÃ§suz bulunduÄŸu ve serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Yozgat'ta rehabilitasyon merkezinde gerçekleÅŸtiÄŸi iddia edilen tecavüz skandalÄ±yla ilgili yeni geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, engelli kadÄ±nlara tecavüz ettiÄŸi iddia edilen F.Ç. isimli müdür suçsuz bulundu.

"Ä°DDÄ°ALAR GERÇEÄžÄ° YANSITMIYOR"

Ä°ÅŸte baÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klama: "02/03/2017 tarihinde bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda Yozgat Engelli BakÄ±m Rehabilitasyon Merkezinde kurum müdürü F.Ç'nin iki engelli kadÄ±n ve temizlik için iÅŸe alÄ±nan iki kadÄ±na cinsel istismarda bulunduÄŸu,baskÄ± kurarak iliÅŸkiye girdiÄŸi iddia olunmuÅŸ ise de, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca Yozgat Engelli BakÄ±m Rehabilitasyon Merkezi Müdürü F.Ç. hakkÄ±nda kurumda kalan bir engelli kadÄ±na cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ± ile ilgili olarak yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, mevcut delil durumu dikkate alÄ±narak ÅŸüphelinin ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ± müteakip serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüpheli hakkÄ±ndaki soruÅŸturma iÅŸlemlerinin halen devam ettiÄŸi, haberde yer alan kurum müdürü F.Ç.'nin iki engelli kadÄ±n ve temizlik için iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ± iki kadÄ±na cinsel istismarda bulunduÄŸu ve baskÄ± kurarak iliÅŸkiye girdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±, kamuoyuna saygÄ±yla arz olunur."

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