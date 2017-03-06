Ana Sayfa | YAÅžAM 06/03/2017 13:33

Yurt geneli hava durumu 6 Mart 2017


Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yurdun kuzey ve iÃ§ kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak ve Ã¼lke genelinde mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyredecek.

Yeni haftanÄ±n ilk gününde ülkemizde hiçbir noktada yaÄŸÄ±ÅŸ görünmüyor. HavanÄ±n açÄ±k olmasÄ± ve yüksek basÄ±nç sis yapÄ±yor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 16

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 21

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 20

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 15

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 6

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 18

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