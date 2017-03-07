Ehliyet sÄ±navÄ±na girecekler dikkat sÄ±nav sÃ¼relerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±

Ehliyet ve direksiyon sÄ±navÄ±na girenler iÃ§in bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. Direksiyon eÄŸitimi dersinin sÄ±nav sÃ¼resi 35 dakikadan az olmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken, direksiyon eÄŸitimi sonunda kursiyerlerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 55 olmasÄ± durumunda kurs hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacak.

Direksiyon eÄŸitimi sonunda "B" sertifika sÄ±nÄ±fÄ±nda sÄ±nava giren kursiyerlerinden "Direksiyon EÄŸitimi Dersi SÄ±nav DeÄŸerlendirme Formunda" gösterilen davranÄ±ÅŸlardan baÅŸarÄ±sÄ±z olanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n yüzde 55 ve üstünde olmasÄ± durumunda ilgili kurs hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lacak. Burada kursiyer sayÄ±sÄ± dikkate alÄ±nacak. DeÄŸerlendirmeye alÄ±nan kursiyer sayÄ±sÄ± 10'un altÄ±nda ise iÅŸlem yapÄ±lmayacak.

45 GÜN Ä°ÇÄ°NDE 3 DEFA DAHA ÖN SINAVA GÄ°RÄ°LEBÄ°LECEK

Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açÄ±lacak kurum sayÄ±sÄ± belirlenirken Türkiye Ä°statistik Kurumunun her yÄ±l belirlediÄŸi sayÄ±lar esas alÄ±nÄ±r. Nüfusu; 10 bin - 20 bin arasÄ± olan ilçelerde bir, 20 bin ile 30 bin arasÄ± olan ilçelerde iki, 30 bin ile 50 bin arasÄ± olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için üç sürücü kursu açÄ±lmasÄ±na izin verilecek. Toplam nüfusu 10.000'in altÄ±nda olan ilçelerde ise kurs açÄ±lamayacak. Kurs tarafÄ±ndan, baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler için 45 gün içerisinde üç defa daha ön sÄ±nav yapÄ±lacak. Dört sÄ±nav sonucunda da baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, yeniden 45 gün içerisinde akan trafikte yapÄ±lan direksiyon eÄŸitimi dersinin tamamÄ±nÄ± alarak tekrar ön sÄ±nava girecekler. Teorik sÄ±nava elektronik sÄ±nav (e-SÄ±nav)'la girmek isteyen kursiyerler sÄ±navda baÅŸarÄ±sÄ±z olmalarÄ± durumunda bir sonraki sÄ±nav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu alarak sÄ±nava girmek zorunda olacak. Belirtilen süreler içerisinde sÄ±nava girmeyen kursiyer bir sÄ±nav hakkÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

Ä°STEYENE OTOMATÄ°K ARAÇ DA OLACAK

Ä°lk dört sÄ±nav hakkÄ±nÄ± manuel vitesli sertifika sÄ±nÄ±fÄ± aracÄ±nda kullanan kursiyer, istemesi halinde aynÄ± sÄ±nÄ±fÄ±n otomatik ÅŸanzÄ±manlÄ± sertifikasÄ±nÄ± almak üzere direksiyon eÄŸitiminde ve ikinci dört sÄ±nav hakkÄ±nda otomatik ÅŸanzÄ±manlÄ± araç kullanabilecek. Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk yardÄ±m ve araç tekniÄŸi derslerinden baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± belgeleyenler, belgelendirdikleri derslerden; Ä°lk YardÄ±m YönetmeliÄŸi gereÄŸince ilk yardÄ±mcÄ± sertifikasÄ±na sahip kiÅŸiler ilk yardÄ±m dersinden istemeleri hâlinde eÄŸitime tabi tutulmayacaklar sadece sÄ±navlara girercekler.Sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alÄ±nmasÄ± sonucu eÄŸitime alÄ±nacak sürücüler, bu iki aylÄ±k süre içinde özel motorlu taÅŸÄ±t sürücüleri kurslarÄ±nda teorik derslerin tamamÄ±na devam edecekler. Bu kursa devam edenlere kurs müdürlüÄŸünce belirtilen eÄŸitimi aldÄ±klarÄ±na dair belge verilecek.

SINAV 35 DAKÄ°KADAN AZ OLMAYACAK

Direksiyon eÄŸitimi dersinin sÄ±nav süresi 35 dakikadan az olmayacak. 35 dakikalÄ±k sürenin ilk beÅŸ dakikasÄ±nda kursiyere aracÄ± tanÄ±ma ile ilgili sorular sorulacak. Ancak kursiyerin araç tanÄ±ma ve kullanmada yetersiz olmasÄ± ve sürücü olamayacaÄŸÄ±na kanaat getirilmesi hâlinde sÄ±nava son verilecek. Akan trafikte kursiyerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± halinde aracÄ±, kursun usta öÄŸreticisi sÄ±navÄ±n baÅŸlama yerine getirecek. Her kursiyerin direksiyon eÄŸitimi dersi sÄ±navÄ±ndan sonra 5 dakika ara verilecek.