Yurt geneli hava durumu 8 Mart 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde bugÃ¼n dÃ¼ÅŸeceÄŸi bazÄ± bÃ¶lgelerde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n hakim olacaÄŸÄ± belirtildi

YapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre, Marmara ve Ege'ye saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. BAkdeniz'in batÄ±sÄ±nda Isparta-Antalya dolaylarÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor, Antalya'da bu yaÄŸÄ±ÅŸ gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde. Karadeniz'de parçalÄ±-az bulutlu bir hava hakim. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da bol bol güneÅŸ görülüyor. ÅžanlÄ±urfa'da 21 derece ölçülüyor ve bölge genelinde sÄ±caklÄ±klar adÄ±m adÄ±m yükseliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 16

Ä°stanbul: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra Avrupa YakasÄ±'nÄ±n batÄ± kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Bursa: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu 22

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren kÄ±yÄ± kesimlerden baÅŸlayarak zamanla il geneli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 23

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± bulutlu, gece saatlerinden sonra batÄ± kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 17

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k 20

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 6

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 18