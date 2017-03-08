UÃ§aktayken bunlarÄ± asla yapmayÄ±n

Seyahatlerinizde uÃ§aÄŸÄ± kullanÄ±yorsanÄ±z bilmeniz gereken bazÄ± noktalar bulunuyor.

KulaklÄ±ksÄ±z film izlemek ya da kocaman ve kokulu bir ton balÄ±klÄ± sandviç yemek gibi uçaktayken genel olarak yapmamanÄ±z gereken ÅŸeyleri zaten biliyorsunuzdur diye umuyorum. Bu yazÄ±mÄ±zda daha çok sizin rahatÄ±nÄ±zÄ± ilgilendiren maddelere göz atacaÄŸÄ±z. A noktasÄ±ndan B noktasÄ±na en konforlu ÅŸekilde ulaÅŸabilmeniz için yapmanÄ±z gerekenler aslÄ±nda basit. Hadi inceleyelim.

KalkÄ±ÅŸ ve iniÅŸ esnasÄ±nda uyumak.

UçaÄŸÄ±nÄ±z kalkarken ya da alçalÄ±rken dÄ±ÅŸarÄ±daki hava basÄ±ncÄ± kulaÄŸÄ±nÄ±zdaki basÄ±ncÄ±n hemen uyum saÄŸlayamayacaÄŸÄ± kadar hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸir. Daha önce uçaÄŸa binmiÅŸ olsanÄ±z bile, geçici olarak da olsa bu basÄ±nç oldukça rahatsÄ±z edicidir. BasÄ±ncÄ± dengelemek için sakÄ±z çiÄŸneyebilir, derin nefes alÄ±p kulaÄŸÄ±nÄ±z ve aÄŸzÄ±nÄ±z kapalÄ±yken yavaÅŸça nefesinizi bÄ±rakabilir, ÅŸeker emebilir, esneyebilirsiniz. Yani uyanÄ±k olmalÄ±sÄ±nÄ±z. BasÄ±nç deÄŸiÅŸimi esnasÄ±nda uyuyor olmak basÄ±nçtan daha çok etkilenmenize ve baÅŸ dönmesi, kulak iltihabÄ±, kÄ±smi iÅŸitme kaybÄ±, kulak zarÄ± hasarÄ± ya da burun kanamasÄ± ve en kötü ihtimalle de ciddi iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸamanÄ±za sebep olabilir.

GittiÄŸiniz yerde gündüz zamanÄ± bile uyumayÄ±n.

GeldiÄŸiniz yer ile gittiÄŸiniz yer arasÄ±nda saat farklÄ± olsa bile, bu zaman farkÄ±na rahatça alÄ±ÅŸabilmek için uçaktan iner inmez uyumayÄ±n. Saatinizi hemen gittiÄŸiniz yerin zaman dilimine göre ayarlayÄ±n ki vücudunuz gerekli sinyalleri alsÄ±n. Daha sonra aktivitelerinizi normal saatine göre devam ettirin ve uyku zamanÄ± geldiÄŸinde yatÄ±n. Bunu yapmazsanÄ±z herkes uyurken siz misler gibi enerjik olur, karanlÄ±kta tek baÅŸÄ±nÄ±za kalÄ±rsÄ±nÄ±z .

Çay ya da kahve içmeyin.

Åžimdi kÄ±sa bir an için uçakta servis edilen kahvelerin tüm kahvelere bir hakaret olduÄŸunu unutalÄ±m. 2012 Çevre Koruma Örgütü raporuna göre, ticari uçaklarÄ±n%12'sinde uçaktaki sudan yapÄ±lan çay ve kahvenin içinde koliform mevcut. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminiz güçlü ise bu bakterinin size bir zararÄ± olmaz. Fakat koliform dÄ±ÅŸkÄ± yoluyla gelir, yani geldiÄŸi yerde E.koli gibi sisteminizi gerçekten mahvedecek bir bakteri de mevcut olabilir. O yüzden riske girmeyin, ÅŸiÅŸe su isteyin ve buzlarÄ±n ÅŸiÅŸe sudan mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu bilgisini güzel bir ÅŸekilde öÄŸrenin.

GazlÄ± içecek tüketmeyin.

Hava basÄ±ncÄ±ndaki deÄŸiÅŸim vücudunuzdaki gazÄ±n%25 oranÄ±nda geniÅŸlemesini saÄŸlayabilir. GazlÄ± içecekler de aynÄ± etkiyi yaratÄ±r. EÄŸer uçaktan indiÄŸinizde ÅŸiÅŸkinlik yaÅŸamak istemiyorsanÄ±z, gazlÄ± içeceklerden uzak durun.

Alkol tüketmeyin.

Her ne kadar alkol tüketimi uçakta uyumanÄ±za yardÄ±mcÄ± olsa da, eninde sonunda uyku kalitenizi etkiler, sizi susuz bÄ±rakÄ±r ve sizi rahatsÄ±z ve mayÄ±ÅŸÄ±k hale getirecek olan içki sersemliÄŸini yanÄ±nda getirir. AyaklarÄ±nÄ±z karaya basana kadar Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l görünmek istiyorsanÄ±z uçarken içmeyin.

SÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için uçak yemeÄŸi yemeyin.

Uçakta ya da baÅŸka bir yerde olmanÄ±z önemli deÄŸil, açsanÄ±z tabii ki yemek yiyeceksiniz. Fakat sadece sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için uçakta yemek yemeyin. AlmanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir araÅŸtÄ±rmaya göre kuru kabin havasÄ± ve alçak basÄ±nç tatlÄ± ve tuzlu yiyeceklerin tadÄ±nÄ± almanÄ±zÄ±%15 ile%30 oranÄ±nda engeller, o yüzden uçakta yediÄŸiniz her ÅŸeyin tadÄ± daha kötü gelecektir. Cornell Üniversitesi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± bir araÅŸtÄ±rmaya göre de dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen sesler de yemenize yardÄ±mcÄ± olmayacaktÄ±r. Çevresel engeller tat alma duyunuzu engeller. BazÄ± havayollarÄ± tat kaybÄ±nÄ± kapatmak için yiyeceklerini normalden daha fazla tuzlu servis ederler. Tuzun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za zararÄ±nÄ± düÅŸünün ve uçakta yemek yemekten kaçÄ±nÄ±n.

Tepsiye düÅŸen yiyeceÄŸi yemeyin.

Uçaklarda bakteri ve mikrop araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bilin bakalÄ±m en kirli yerler neresi olmuÅŸ? Tabii ki önünüzde duran tepsiler. UçuÅŸ görevlileri bu konuda tepsilerde bebeklerinin bezlerini deÄŸiÅŸtiren aileleri suçlasalar da, böyle bir yerde yemek yediÄŸinizi hayal edebilir misiniz?Her ne kadar havayolu görevlileri uçaÄŸÄ±nÄ±z havalanmadan önce tepsileri temizlemek zorunda olsa da, o tepsilerin ne kadar temiz olduÄŸunu asla bilemezsiniz. Ä°lla ki tepsileri kullanmak zorunda kalÄ±rsanÄ±z öncelikle anti bakteriyel bir mendille ya da el dezenfektanÄ± ile silmenizi öneririz. Bu aÅŸamayÄ± atlarsanÄ±z tepsinize düÅŸen ufak lokmayÄ± aÄŸzÄ±nÄ±za atmayÄ± sakÄ±n ama sakÄ±n aklÄ±nÄ±zdan bile geçirmeyin.

Emniyet kemerine de güvenmeyin.

Tepsilerden sonra en kirli yerlerin emniyet kemeri olduÄŸu keÅŸfedilmiÅŸ. Emniyet kemerini kesinlikle takmak zorundasÄ±nÄ±z bu konuda itirazÄ±mÄ±z yok, ama fazla dokunmadan iÅŸinizi halledin ve sonrasÄ±nda mutlaka bir el dezenfektanÄ± ile ellerinizi temizleyin.

ÇÄ±plak ayaklarla yere basmayÄ±n.

Uçaktayken kendinizi rahat hissetmeniz tabi ki çok önemli, özellikle de uzun saatler uçacaksanÄ±z ya da geceyi de uçakta geçirecekseniz rahatlamak en doÄŸal hakkÄ±nÄ±z. Fakat uçuÅŸ görevlileri yerlerin pek temiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ediyor ve açÄ±kçasÄ± gözlerinde problem olmayan herkes bunu görebilir. Yere düÅŸen yemek artÄ±klarÄ± ve ayakkabÄ±lardan gelen kirleri düÅŸünecek olursak ayakkabÄ±nÄ±zÄ± ayaÄŸÄ±nÄ±zdan çÄ±kartmasanÄ±z iyi edersiniz.

Gidince yaparÄ±m demeyin.

Tuvalet ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± bir ormanda gidermiyorsanÄ±z, uçak tuvaletleri de sizin için pek parlak bir seçim olmayabilir. Fakat uçaktayken tuvaletiniz gelirse sakÄ±n tutmayÄ±n ve gidin yapÄ±n. Yoksa basÄ±ncÄ±n da etkisi ile idrarÄ±nÄ±z idrar torbanÄ±zda kalabilir ve kesinlikle aÄŸrÄ±lÄ± bir enfeksiyona sebep olabilir.