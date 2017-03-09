Ä°ddaa dÃ¼n en yÃ¼ksek ikramiyeyi daÄŸÄ±ttÄ± tam 63.5 milyon TL

Ä°ddaa, Arsenal - Bayern MÃ¼nih ve Napoli-Real Madrid karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla bahisÃ§ilerine dÃ¼n akÅŸam 63.5 milyon TL daÄŸÄ±ttÄ±.

Åžampiyonlar Ligi 2. tur rövanÅŸ maçlarÄ± sonrasÄ±nda Bayern Münih ve Real Madrid bir üst tura yükseldi. Bayern ilk maçta 5-1 yendiÄŸi Arsenal'Ä± ikinci maçta da aynÄ± skorla maÄŸlup edip 2 maçta 10 gol attÄ±. Ä°lk maçÄ± evinde 3-1 kazanan Real Madrid, deplasmanda da aynÄ± skoru alarak Napoli'yi kupanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na itti. Arsenal - Bayern Münih ve Napoli-Real Madrid karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda devre arasÄ±na ev sahibi takÄ±mlarÄ±n üstünlüÄŸüyle girilirken maçlarÄ±n kazananÄ± misafir ekipler oldu. Bu iki karÅŸÄ±laÅŸmaya ilk yarÄ± ev sahibi ikinci yarÄ± misafir takÄ±m kazanÄ±r oynayan iddaa severler rekor kÄ±rdÄ± ve iddaanÄ±n kasasÄ±ndan 63.5 milyon TL kazandÄ±. Bu rakam iddaanÄ±n bir günde daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± en yüksek ikramiye oldu.