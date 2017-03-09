Ana Sayfa | YAÅžAM 09/03/2017 13:06

Britanya TÃ¼rk KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ Lordlar KamarasÄ±nda KutladÄ±


Britanya TÃ¼rk KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼, Ä°ngiltere Parlementosu Lordlar KamarasÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikle kutladÄ±.

Britanya Türk KadÄ±nlarÄ± DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± MaviÅŸ Fuchs'un gazetemize yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada; "DüzenlemiÅŸ olduÄŸumuz kutlamaya Onursal BaÅŸkanÄ±mÄ±z, sefirimiz Esra Bilgiç katÄ±ldÄ±. Ä°ngiliz Parlamentosu Avam KamarasÄ± ve Lordlar KamarasÄ±ndan kadÄ±n Temsilcilerinin anlamlÄ± ve motive edici konuÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸimiz ile kutladÄ±k. Baroness Meral Hussein-Ece'ye DerneÄŸimize desteÄŸi ve yardÄ±mlarÄ± için sonsuz teÅŸekkür ederiz. BaÅŸta Onursal BaÅŸkanÄ±mÄ±z Sn Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Sn Zehra BaÅŸaran, TC Londra BaÅŸkonsolosu Sn ÇÄ±nar Ergin, ÇAP BaÅŸkanÄ± Sn Servet Hassan, Sn Nilgün Canver, Sn Selva IÅŸÄ±k, Sn Deniz Ergin olmak üzere deÄŸerli üyelerimiz ve dostlarÄ±mÄ±za bu anlamlÄ± güne katÄ±ldÄ±klarÄ± için çok teÅŸekkür ederiz." dedi.

 
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