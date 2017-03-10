Yurt geneli hava durumu 10 Mart 2017

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurt genelinde yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara’nÄ±n güney ve batÄ±sÄ±, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz, GüneydoÄŸu Anadolu’nun batÄ±sÄ±nda saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte DoÄŸu Anadolu’nun doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Ä°stanbul: Çok bulutlu 13

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Bursa: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde güney ilçeleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 16

Antalya: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde doÄŸu kesimleri kuvvetli olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 21

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 5

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 20