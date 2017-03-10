Ana Sayfa | YAÅžAM 10/03/2017 09:13

Yurt geneli hava durumu 10 Mart 2017


YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurt genelinde yer yer saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara’nÄ±n güney ve batÄ±sÄ±, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz, GüneydoÄŸu Anadolu’nun batÄ±sÄ±nda saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte DoÄŸu Anadolu’nun doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Ä°stanbul: Çok bulutlu 13

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Bursa: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde güney ilçeleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 16

Antalya: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde doÄŸu kesimleri kuvvetli olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 21

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 5

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 20

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KARDA TREKÄ°NG YAPMAK TREND OLDU

KÄ±ÅŸ sporlarÄ± denildiÄŸinde Avusturya dÃ¼nya listesinde en Ã¼st sÄ±rada yer alÄ±yor. Avusturyaâ€™nÄ±n birÃ§ok kayak merkezi bugÃ¼nlerde son yÄ±llarÄ±n en karlÄ± gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yor.


KARDA TREKÄ°NG YAPMAK TREND OLDU

KÄ±ÅŸ sporlarÄ± denildiÄŸinde Avusturya dÃ¼nya listesinde en Ã¼st sÄ±rada yer alÄ±yor. Avusturyaâ€™nÄ±n birÃ§ok kayak merkezi bugÃ¼nlerde son yÄ±llarÄ±n en karlÄ± gÃ¼nlerini yaÅŸÄ±yor.