En gÃ¼zel Cuma mesajlarÄ±

Cuma mesajlarÄ± ile sevdiklerinizin mÃ¼barek gÃ¼nÃ¼nÃ¼ en gÃ¼zel dileklerinizle bir kÄ±sa mesaj ile kutlayabilirsiniz.

Cuma mesajlarÄ± ile en içten dualarÄ±nÄ±zÄ±, dileklerinizi herkese gönderebilirsiniz. Sizler için Cuma mesajlarÄ±nÄ± derledik. Ä°ÅŸte en güzel Cuma mesajlarÄ±:

La ilahe illallahtÄ±r özüm, Muhammed Mustafa'dÄ±r sözüm, ihlas-i ÅŸerif ile yÄ±kadÄ±m yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'Ä±m cumamÄ±zÄ± ve ettiÄŸimiz dualarÄ± kabul etsin inÅŸallah. Gönüller duada birleÅŸince Cumalar güzelleÅŸir. HayÄ±rlÄ± Cumalar

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açÄ±n avucunuza melekler gül koysun, yüreÄŸiniz coÅŸsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah'Ä±n bize bahÅŸettiÄŸi en güzel gününüzü kutlarÄ±m.

Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiÄŸimiz; fakat gelecek adÄ±na umutla dolu olduÄŸumuz ÅŸu dönemlerde yeniden bir uyanÄ±ÅŸa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluÅŸ günüdür. HayÄ±rlÄ± güzel Cumalar dilerim.

CumamÄ±z aÅŸk olsun gönlümüzden geçen en hayÄ±rlÄ± dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuÅŸturana ÅŸükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmiÅŸinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yuvamÄ±za dolsun. Åžükür ki karanlÄ±ÄŸÄ± aÅŸan Cuma'ya ulaÅŸan dualarÄ±mÄ±z var. HayÄ±rlÄ± Cumalar…

Hüzün aÄŸÄ±r gelir yüreÄŸe, ama en güzel dualarÄ± ettirir sahibine. En güzel dualarda buluÅŸmak dileÄŸiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum…

Åžüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayÄ±, yakÄ±nlara bakmayÄ± emreder. FenalÄ±ktan ve azgÄ±nlÄ±ktan men eder tutasÄ±nÄ±z diye size öÄŸüt verir. HayÄ±rlÄ± CUMALAR.Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksÄ±zlÄ±k illetini iyi edecek bir deva yoktur. HayÄ±rlÄ± cumalar…

DuanÄ±z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koÅŸarak çÄ±kanlar nefes darlÄ±ÄŸÄ± hisseder. HayÄ±rlÄ± cumalar…

GüneÅŸin güzel yüzü, yüreÄŸine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler baÅŸucunda dursun. GüneÅŸ öyle bir geceye doÄŸsun ki, dualarÄ±n kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. HayÄ±rlÄ± cumalar…