ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki o fark azalÄ±yor

ABD'de 12 Mart'ta yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat geri alÄ±nmasÄ±yla TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki saat farkÄ± 1 saat dÃ¼ÅŸecek

ABD'nin "DoÄŸu yakasÄ± Zaman Dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta ÅŸehirleriyle Türkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± 8 yerine 7 olacak.Türkiye'nin, "Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleriyle farkÄ± 9 saatten 8 saate inecek.

"DaÄŸlÄ±k Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City ile Türkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± da 10'dan 9'a gerileyecek.Türkiye ile "Pasifik Zaman Dilimi"nden Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle arasÄ±ndaki fark ise 11 saat yerine 10 saat olarak devam edecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasÄ±ndaki saat farkÄ± 12'den 11'e, Hawaii eyaletiyle fark da 14 saatten 13 saate inecek.Söz konusu yeni saat farklarÄ±, ABD'de 5 KasÄ±m Pazar günü yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n sona ermesine kadar sürecek.