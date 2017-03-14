Mendil satan Ã§ocuÄŸun metrobÃ¼steki o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼rekleri burktu

Mendil satan Ã§ocuÄŸun metrobÃ¼ste bir yolcunun dizinde 10 dakika uyuduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ kayda alan Sedat Turan, ".Biraz duygulandÄ±m. KÃ¶tÃ¼ bir gece geÃ§irdiÄŸi belliydi" dedi.

Metrobüste mendil satan bir çocuk yorgunluÄŸa dayanamadÄ± ve bir yolcunun dizine baÅŸÄ±nÄ± koyup uykuya daldÄ±. Metrobüsteki o anÄ± cep telefonuyla çeken Sedat Turan, fotoÄŸrafÄ±n öyksünü ÅŸöyle anlattÄ±:"Elinde mendil vardÄ±. Satmaktan ziyade ayak üstü kestirmek gibi hali vardÄ±. Orada genç bir arkadaÅŸ vardÄ±. BaÅŸÄ±nÄ± dizine koydu, arkadaÅŸ tepki vermedi. Numara yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Biraz duygulandÄ±m. Kötü bir gece geçirdiÄŸi belliydi, uyuyacak yer arÄ±yordu. 10 dakikalÄ±k uykusunun ardÄ±ndan metrobüsten indi." (Kaynak: NTV)