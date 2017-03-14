Åžaka deÄŸil gerÃ§ek bu ÅŸehirlerde yaÅŸamak isteyenler iÃ§in para veriliyor

DÃ¼nyada birbirinden gÃ¼zel beÅŸeri ve fiziksel Ã¶zelliÄŸe sahip 8 ÅŸehirde yaÅŸamak isteyene yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde para veriliyor.

Dünya üzerinde sÄ±rf orada yaÅŸamanÄ±z için size para veren ÅŸehirlerin olduÄŸunu düÅŸünmek hayal gelse de, böyle ÅŸehirler gerçekten var...

Ponga, Asturias, Ä°spanya

Ä°spanya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda yer alan bu muhteÅŸem köy, ülkenin en eski yerleÅŸim yerlerinden biri. Genç yerleÅŸimcileri cezbetmek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek isteyen hükümet, buraya taÅŸÄ±nan her çifte 3,000 Euro veriyor. AyrÄ±ca çiftlerin orada yaÅŸarken sahip olduklarÄ± her çocuÄŸa da 3,000 Euro veriliyor. Temiz bir çevreye sahip olan bu inanÄ±lmaz güzellikteki yerde yaÅŸamak için oldukça iyi bir fÄ±rsat olduÄŸu söylenebilir.

Alaska, ABD

KÄ±ÅŸÄ±, kar manzaralarÄ±nÄ± ve sakin bir hayatÄ± seviyorsanÄ±z, Alaska'da yaÅŸam, sizin için çok zevkli olabilir. Hükümet burada, nüfusun düÅŸüÅŸte olduÄŸu bölgelerde yaÅŸamak isteyen profesyonellere özel bir fon saÄŸlÄ±yor. Bunun için ÅŸart koÅŸulan tek ÅŸey, en az bir yÄ±l Alaska'da ikamet etmek.

Detroit, Michigan, ABD

‘BatÄ±'nÄ±n Paris'i', ‘ABD'nin otomobil baÅŸkenti' gibi tanÄ±mlar, ÅŸu günlerde neredeyse boÅŸ olan Detroit'in 20.yüzyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda kaybettiÄŸi unvanlar. Fakat ÅŸehir, günümüzde eski günlerdeki ihtiÅŸamÄ±nÄ± yeniden canlandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Hükümet, bu amaçlar Challenge Detroit ismini verdiÄŸi bir program baÅŸlattÄ±. Bu program kapsamÄ±nda belli endüstriyel alanlarda profesyonel olan ve ÅŸehirde yaÅŸayÄ±p çalÄ±ÅŸmak isteyen kiÅŸilere 2,500 dolar veriliyor.

Saskatchewan, Kanada

Kanada'nÄ±n bu bölgesi, yakÄ±n zamanda mezun olan (2010'dan sonra) ve kariyerlerini ne yönde ÅŸekillendireceklerine henüz karar vermemiÅŸ olan kalifiye kiÅŸilere güzel bir fÄ±rsat tanÄ±yor. Bu bölgede 7 yÄ±l çalÄ±ÅŸmalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda insanlara toplamda 20,000 Kanada dolarÄ± ödeniyor.

Niagara Åželaleleri, New York, ABD

KulaÄŸa gerçek olamayacak kadar güzel gelen bu seçenekte ise dünyanÄ±n en güzel ve en nefes kesici yerlerinden birinde yaÅŸamak için para alÄ±yorsunuz. Hükümet, ÅŸelalenin yakÄ±nÄ±nda yer alan iÅŸlerde çalÄ±ÅŸmalarÄ± durumunda üniversite mezunlarÄ±na iki yÄ±l için 7,000 dolar veriyor.

Utrecht, Hollanda

Hollanda, dünya genelinde sosyal ve beÅŸeri bilimlerdeki derin uzmanlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen bir ülke. Ve ÅŸu sÄ±ralar yürüttükleri bir deneyin araÅŸtÄ±rma sorusu ÅŸehirde yaÅŸayan insanlara 1,000 dolar verilirse ne gibi sonuçlarÄ± olacaÄŸÄ±.

Curtis, Nebraska, ABD

Herkes hayatÄ±nda en az bir kere de olsa yerel yönetimlerin, yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸehir için yeterince hizmet saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Nebraska'nÄ±n küçük Curtis kasabasÄ±nda buna bir çözüm sunuluyor: Yerel altyapÄ±yÄ± ve kültürü geliÅŸtirmek için otoritelere bir fikir sunarak orada bedava bir yerleÅŸim alanÄ± edinebiliyorsunuz.