Ana Sayfa | YAÅžAM 14/03/2017 19:38

GÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z YGS'de kurduklarÄ± dijital dÃ¼zenekle kopya Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar


ÅžanlÄ±urfa'da YGS'de dijital haberleÅŸme cihazlarÄ±yla kopya Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan 5 Ã¶ÄŸrenci polis ekipleri tarafÄ±ndan tespit edilerek, karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ÅžanlÄ±urfa'da YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±nda (YGS) dijital haberleÅŸme cihazlarÄ±yla kopya çekmeye çalÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi, yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, hafta sonu yapÄ±lan YGS'ye giren Mehmet K, Ä°brahim Åž, Mehmet G, Mesut T. ve Beytullah B'nin dijital haberleÅŸme cihazlarÄ± yardÄ±mÄ±yla kopya çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. GözaltÄ±na alÄ±nan ve Emniyet MüdürlüÄŸünde sorgulanan ÅŸüphelilerin üst aramasÄ±nda cep telefonlarÄ±, bluetooth cihazÄ±nÄ± sabitleyen kol bandÄ±, 4 ayakkabÄ± tabanÄ±na gizlenmiÅŸ düzenek ve not kaÄŸÄ±tlarÄ± ele geçirildi. ÅžahÄ±slarÄ±n, bluetooth cihazÄ±nÄ± kollarÄ±ndaki serum kelebeÄŸi setinin altÄ±na gizlediÄŸi tespit edildi.

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