Ana Sayfa | YAÅžAM 15/03/2017 09:14

Yurt geneli hava durumu 15 Mart 2017


Meteroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde hava Ã§oÄŸunlukla kapalÄ± ve bÃ¶lgesel yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§ok kuvvetli olmayacaÄŸÄ± bildirildi.

Marmara'nÄ±n doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu ile KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, iç ve doÄŸu bölgelerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Siirt ve ÅžÄ±rnak çevrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'Ä±n güney kesimlerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

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