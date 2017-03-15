BulaÅŸÄ±k makinesinde yemek piÅŸirmek mÃ¼mkÃ¼n iÅŸte o yÃ¶ntem

Tabak, bardak ve tencerelerin temizlenmesi iÃ§in kullanÄ±lan bulaÅŸÄ±k makinesinde bu kez yemek piÅŸirilebileceÄŸi iddia edildi

BulaÅŸÄ±k makinesinde sÄ±caklÄ±k çok yüksek derecelere ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için taze bir balÄ±ÄŸÄ±, eti, sebzeyi suyunu uçurmadan ve besin deÄŸerini kaybetmeden piÅŸirmenin mümkün olduÄŸu belirtildi.Her ev hanÄ±mÄ± mutlaka bulaÅŸÄ±k makinesinde yemek piÅŸirmeyi denemeli. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf ediliyor hem de gÄ±dalarÄ±n besin deÄŸerleri korunuyor açÄ±klamalarÄ± yapÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±klÄ± yemekler yapma imkanÄ± sunan yöntemle, bulaÅŸÄ±k makinesinin çok fonksiyonlu bir araca dönüÅŸtüÄŸünü vurguladÄ±. Yemek piÅŸirme iÅŸleminin bulaÅŸÄ±k makinesinin tencere, tava yÄ±kanan kÄ±smÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran uzmanlar, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"BulaÅŸÄ±k makinesinde sÄ±caklÄ±k çok yüksek derecelere ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için taze bir balÄ±ÄŸÄ±, eti, sebzeyi, suyunu uçurmadan ve besin deÄŸerini kaybetmeden piÅŸirebiliyoruz. Çünkü burada sÄ±caklÄ±k 70 derece oluyor. YaklaÅŸÄ±k 2,5 saatlik sürede piÅŸiyor. Evde otururken, bulaÅŸÄ±klar yÄ±kanÄ±rken yemeÄŸiniz de hazÄ±r oluyor. Bu piÅŸirme yöntemini aynÄ± zamanda bebekler için de kullanabiliriz. Çünkü yemekler çok yüksek derecede piÅŸmediÄŸi için besin deÄŸeri kaybolmuyor ve çok yumuÅŸak kalÄ±yor."

Yemeklerin bulaÅŸÄ±k makinesinde yÄ±kanmasÄ±nÄ±n enerji tasarrufu da saÄŸlÄ±yor. Diyet yapanlarÄ±n da bu yöntemi tercih edebileceÄŸini, piÅŸirilen yemeÄŸin içerisine yaÄŸ eklenmediÄŸi için ekstra kalorisi de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi. Mesela balÄ±k kendi yaÄŸÄ±yla ve suyuyla piÅŸiyor. Hem lezzetli hem besleyici hem de düÅŸük kalorili oluyor.

Her ev hanÄ±mÄ± mutlaka bulaÅŸÄ±k makinesinde yemek piÅŸirmeyi denemeli. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf ediliyor hem de gÄ±dalarÄ±n besin deÄŸerleri korunuyor. ÖrneÄŸin, fÄ±rÄ±nda 180 derecede piÅŸirmek yerine 70 dereceye ayarlayarak, piÅŸirmek istediÄŸimiz et türünü soslayÄ±p üstünü güzelce kapattÄ±ktan sonra birkaç saat piÅŸirebiliriz. Hamsileri tabaÄŸa dizdikten sonra içine soÄŸanÄ±nÄ±, sebzelerini koyup, aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±yoruz. AynÄ± ÅŸekilde somon balÄ±ÄŸÄ±nÄ± fileto haline getirdikten sonra, cam kavanoz içine deri kÄ±smÄ± alt tarafa gelecek ÅŸekilde koyduktan sonra, aÄŸzÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca kapatarak piÅŸirebiliriz.

PiÅŸirme sÄ±rasÄ±nda özellikle cam saklama kaplarÄ± kullanÄ±lmasÄ± gerekiyor. AÄŸzÄ± iyice kapandÄ±ÄŸÄ± sürece içerisine deterjan girme riski de olmuyor. Bizim mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 'BulaÅŸÄ±k makinesinde kirliler yÄ±kandÄ±ÄŸÄ± için yemek nasÄ±l olur' diye bir düÅŸünce var ama baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sÄ±cak iÅŸlem olduÄŸu için piÅŸirici olarak da kullanÄ±lÄ±yor.

Her ev hanÄ±mÄ± mutlaka bulaÅŸÄ±k makinesinde yemek piÅŸirmeyi denemeli. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf ediliyor hem de gÄ±dalarÄ±n besin deÄŸerleri korunuyor. ÖrneÄŸin, fÄ±rÄ±nda 180 derecede piÅŸirmek yerine 70 dereceye ayarlayarak, piÅŸirmek istediÄŸimiz et türünü soslayÄ±p üstünü güzelce kapattÄ±ktan sonra birkaç saat piÅŸirebiliriz.

Hamsileri tabaÄŸa dizdikten sonra içine soÄŸanÄ±nÄ±, sebzelerini koyup, aÄŸzÄ±nÄ± kapatÄ±yoruz. AynÄ± ÅŸekilde somon balÄ±ÄŸÄ±nÄ± fileto haline getirdikten sonra, cam kavanoz içine deri kÄ±smÄ± alt tarafa gelecek ÅŸekilde koyduktan sonra, aÄŸzÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca kapatarak piÅŸirebiliriz.

Bu tariflerin içine sebze de eklenebileceÄŸini ve bütün bir tavuÄŸun da makinede piÅŸirilebileceÄŸini gibi istediÄŸiniz her gÄ±dayÄ±, aÄŸzÄ± sÄ±kÄ± kapanan bir kaba koyduktan sonra bulaÅŸÄ±k makinesinde rahatlÄ±kla piÅŸirebilirsiniz.

Bu yöntemin Türkiye'de çok fazla bilinmese de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lÄ±yor. BulaÅŸÄ±k makinesinde hem bulaÅŸÄ±klar yÄ±kanÄ±yor hem de aynÄ± zamanda yemeklerde piÅŸmiÅŸ oluyor. Bütçeniz için tasarruflu ve size vakit kazandÄ±ran bir yöntem olduÄŸu için ev kadÄ±nlarÄ±na bu yöntem Ä±srarla tavsiye ediliyor.

Kaynak: Hürriyet