Yurt geneli hava durumu 16 Mart 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± mevsim normallerinin altÄ±nda seyrederken, rÃ¼zgar da, batÄ± kesimlerde kuzey ve kuzeybatÄ±, doÄŸu kesimlerde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek.

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre; Marmara'daki bölgesel yaÄŸÄ±ÅŸlar çok kuvvetli deÄŸil. Akdeniz parçalÄ± bulutlu. Cuma günü bölge genelinde gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor. Ä°ç Anadolu'da da bulutlar ve bölgesel yaÄŸÄ±ÅŸlar sürüyor. Karadeniz'in büyük kÄ±smÄ± Ä±slanÄ±yor. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu'da yoÄŸunlaÅŸan bulutlar var. Bu iki bölgemizde de yaÄŸÄ±ÅŸlar çok kuvvetli deÄŸil. Ancak yaÄŸÄ±ÅŸlar cuma da cumartesi de devam edecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 5

Ä°stanbul: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± hafif yaÄŸmurlu 11

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 14

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 18

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra batÄ±sÄ±nÄ±n iç kesimleri hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Samsun: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu 4

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 14