Koray AvcÄ±'dan Ä°ngilizce kÃ¼fÃ¼r esprisi hayranlarÄ±nÄ± ÅŸok etti tÄ±kla izle

O2 Arena Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik nedeniyle uzun kuyruk vardÄ±. 17 kiÅŸilik ekibiyle Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™ya gelen Koray AvcÄ±, konserde KÄ±vÄ±rcÄ±k Ali, Ahmet Kaya, NeÅŸet ErtaÅŸ ile dÃ¼nyaca ÄŸnlÃ¼ sanatÃ§Ä±mÄ±z ZÃ¼lfi Livaneli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan Ã¶rnekler sÃ¶yledi. Koray AvcÄ±'dan konserde Ä°ngilizce kÃ¼fÃ¼r esprisi tÄ±kla izle. Ä°ÅŸte o video

KORAY AVCI KONSERÄ° 14 Mart 2017’de Indigo2’da yapÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Indigo2’da 2 gün üstüste konser veren Koray AvcÄ± yine sevenleriyle buluÅŸtu. ÅžarkÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ±nda sahne performansÄ± Ile de hayranlarÄ±nÄ± kendine hayran bÄ±rakan Koray Avci konserinin biletleri günler öncesinden satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Divaa Events’in kurucusu ve yöneticisi Ismail DoÄŸuÅŸ, tüm organizasyonlarÄ±n kusursuz olmasÄ± için ve tüm davetlilerin memnun ayrÄ±labilmesi için ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Koray AvcÄ±'dan konserde Ä°ngilizce küfür esprisi tÄ±kla izle

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