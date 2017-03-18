Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili ÅŸiirler ve Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n sÃ¶zleri

Türk tarihi açÄ±sÄ±ndan önemli olan Çanakkale Zaferi, 102'nci yÄ±lÄ±nda kutlanÄ±yor. Bu yÄ±l da ÅŸehitlerimizi anmak için çeÅŸitli etkinlikler düzenlenip, ÅŸiirler ve sözler okunup, ÅŸehitlikler ziyaret ediliyor.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliÄŸim eyvah

Çanakkale köprüsü dardÄ±r geçilmez

Al kan olmuÅŸ sularÄ± bir tas içilmez

Of gençliÄŸim eyvah

Çanakkale içinde aynalÄ± çarÅŸÄ±

Anne ben gidiyorum düÅŸmana karÅŸÄ±

Of gençliÄŸim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Anneler babalar ümidi kesti

Of gençliÄŸim eyvah

Çanakkale'den çÄ±ktÄ±m yan basa basa

CiÄŸerlerim çürüdü kan kusa kusa

Of gençliÄŸim eyvah

Çanakkale içinde sÄ±ra söÄŸütler

AltÄ±nda yatÄ±yor aslan yiÄŸitler

Of gençliÄŸim eyvah

Çanakkale'den çÄ±ktÄ±m baÅŸÄ±m selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kÄ±yamet

Of gençliÄŸim eyvah

ÇANAKKALE ÅžEHÄ°TLERÄ°

Bomba ÅŸimÅŸekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göÄŸsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiÅŸ tipidir, savrulur enkazÄ± beÅŸer.

BoÅŸanÄ±r sÄ±rtlara, vadilere, saÄŸnak saÄŸnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnÄ±ndan, uzanmÄ±ÅŸ yatÄ±yor,

Bir hilal uÄŸruna yarap ne güneÅŸler batÄ±yor.

Ey bu topraklar için topraÄŸa düÅŸmüÅŸ asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnÄ± deÄŸer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsÄ±n?

Gömelim gel seni tarihe desem sÄ±ÄŸmazsÄ±n.

MEHMET AKÄ°F ERSOY

ZAFER TÜRKÜSÜ

YaÅŸamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koÅŸana gider.

BayraÄŸa kanÄ±nÄ±n alÄ± çalmayan,

GözyaÅŸÄ± boÅŸana boÅŸana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coÅŸana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlÄ±,

Diriler ÅŸerefli, ölüler ÅŸanlÄ±!

Yurt için dövüÅŸen baÅŸÄ± dumanlÄ±,

Her zaman bu ÅŸandan, o ÅŸana gider.

FARUK NAFÄ°Z ÇAMLIBEL

BAYRAÄžIM

Åžehit kanlarÄ±yla, vermiÅŸim rengini,

Gökten Ay'la-YÄ±ldÄ±zÄ± koparmÄ±ÅŸÄ±m;

YüreÄŸimi koymuÅŸum sana, yüreÄŸimi;

Birde vatan sevgimi

Dalgalan ey ÅŸanlÄ± BayraÄŸÄ±m;

Sen dalgalan, ben coÅŸayÄ±m,

UÄŸruna destanlar yazayÄ±m!

DelikanlÄ±mÄ±n damarÄ±ndaki kansÄ±n,

Sen, cansÄ±n, canansÄ±n.

YansÄ±n, bu yürekler sana yansÄ±n;

Vatan aÅŸkÄ±yla yansÄ±n

Dalgalan ey ÅŸanlÄ± BayraÄŸÄ±m;

Sen dalgalan, ben coÅŸayÄ±m,

UÄŸruna destanlar yazayÄ±m!

Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;

AÅŸksÄ±n, DestansÄ±n, bulutsun;

Sen bensin, BenliÄŸimsin

Sana, canÄ±m feda olsun!

Dalgalan ey ÅŸanlÄ± BayraÄŸÄ±m;

Sen dalgalan, ben coÅŸayÄ±m,

UÄŸruna destanlar yazayÄ±m!

ÇANAKKALE DÄ°YARINDA

Denize takÄ±lan kilit

DünyayÄ± kaldÄ±ran yiÄŸit

Alaylar var toptan ÅŸehit

Çanakkale diyarÄ±nda

Kahraman ÅŸehit cavuÅŸlar

ÅžehitliÄŸe uçan kuÅŸlar

SavaÅŸta yeni buluÅŸlar

Çanakkale diyarÄ±nda

ÇANAKKALE ÅžEHÄ°TLERÄ°NE

Åžu BoÄŸaz harbi nedir? Var mÄ± ki dünyâda eÅŸi?

En kesif ordularÄ±n yükleniyor dördü beÅŸi.

-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-

Kaç donanmayla sarÄ±lmÄ±ÅŸ ufacÄ±k bir karaya.

Ne hayâsÄ±zca tehaÅŸÅŸüd ki ufuklar kapalÄ±!

Nerde-gösterdiÄŸi vahÅŸetle 'bu: bir AvrupalÄ±'

Dedirir-YÄ±rtÄ±cÄ±, his yoksulu, sÄ±rtlan kümesi,

Varsa gelmiÅŸ, açÄ±lÄ±p mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-Ä± beÅŸer,

KaynÄ±yor kum gibi, mahÅŸer mi, hakikat mahÅŸer.

Yedi iklimi cihânÄ±n duruyor karÅŸÄ±nda,

Ostralya'yla beraber bakÄ±yorsun: Kanada!

Çehreler baÅŸka, lisanlar, deriler rengârenk:

Sâde bir hâdise var ortada: VahÅŸetler denk.

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...

Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!

Ah o yirminci asÄ±r yok mu, o mahlûk-i asil,

Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkÄ±yle, sefil,

Kustu MehmedciÄŸin aylarca durup karÅŸÄ±sÄ±na;

Döktü karnÄ±ndaki esrârÄ± hayâsÄ±zcasÄ±na.

Maske yÄ±rtÄ±lmasa hâlâ bize âfetti o yüz...

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.

Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,

Öyle müdhiÅŸ ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

18 Mart Çanakkale Zaferinin ardÄ±ndan baÅŸta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir çok kiÅŸi bu büyük zaferi tanÄ±mlayacak bazÄ± sözler söyledi.

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren ÅŸayanÄ± hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z ki, Çanakkale Muharebelerini kazandÄ±ran bu yüksek ruhtur.” M. Kemal ATATÜRK

“Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çaÄŸÄ±nÄ±n en ileri tekniÄŸine sahip güçler karÅŸÄ±sÄ±na adeta bir kale gibi dikilmiÅŸlerdir.” Churchill

“Çanakkale Müharebelerinde Türk ordusunun baÅŸÄ±nda daha baÅŸlangÄ±çtan itibaren orayÄ±, üç kez ve yalnÄ±z kendi inisiyatifiyle kurtarmÄ±ÅŸ olan Türk BaÅŸbuÄŸu (Atatürk) bulunmuÅŸ olsaydÄ±, bu gün tarih, bir Çanakkale SavaÅŸÄ± yerine, karaya ayak basmasÄ±yla beraber, akim kalan bir Çanakkale teÅŸebbüsünden bahsederdi.” M. Åževki YAZMAN

“Çanakkale SavaÅŸlarÄ±, Avusturalya ordusunun geliÅŸimine birçok etkide bulunmuÅŸtur. Ä°lk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabancÄ± tarafÄ±ndan deÄŸil, bir AvusturalyalÄ± subay tarafÄ±ndan idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ve Çanakkale olaylarÄ±, bu uygulamayÄ± baÅŸlattÄ±.” AvustralyalÄ± Yarbay D. M. HORNER

“Çanakkale BoÄŸazÄ±’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 MartÄ± aralÄ±ksÄ±z takip eden sessiz günler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve sonra da, büyük bir sevinç uyandÄ±rdÄ±. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylÄ±kla giderilmiÅŸ olmakla beraber, aÄŸÄ±r bataryalarÄ±n cephane durumu ciddiyetini koruyordu.” Robert Rhodes James .

“Avrupa diplomasisinin çÄ±kmazlarÄ±nda ihtiyatla yolunu arayan ve Avrupa devletleri’nin birbirine düÅŸmüÅŸ meclislerinde kendi lehinde fÄ±rsatlar kollamaya çalÄ±ÅŸan ürkek ve tereddütler içindeki OsmanlÄ±, artÄ±k yerini, dimdik adeta maÄŸrur ve kendine güvenen, kendi hayatÄ±nÄ± yaÅŸamaya azmetmiÅŸ, Hristiyan düÅŸmanlarÄ±na tam bir istihfafla bakan ÅŸahsiyete bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.” Alan Moorhead

“Çanakkale SavaÅŸlarÄ±, modern savaÅŸ tarihinde birleÅŸik kara ve deniz savaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± ve ilk örneÄŸidir.” Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MÄ°KÄ°

“Çanakkale müdafaasÄ±, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardÄ±; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanÄ±mÄ±zÄ± bir vatanÄ± ebedi yaptÄ±.” Sami PaÅŸazade Sezai

“Müttefiklerin gayreti kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye insan menbalarÄ±nÄ± (kaynaklarÄ±nÄ±) sarf ederek bitab (bitkin) kalmÄ±ÅŸ, müttefikler, hissolunur derecede zayÄ±flamamÄ±ÅŸlardÄ±r. Fakat Çanakkale Muharebesi’nin Rusya’nÄ±n akibeti ve Balkanlar’daki tesiriyle Türkler müteselli olabilirler.” Larser

“Çanakkale SavaÅŸlarÄ±, savaÅŸa Ä°ngiliz bayraÄŸÄ± altÄ±nda katÄ±lan Yeni Zelanda’nÄ±n uluslaÅŸma sürecine çok önemli katkÄ±larda bulunmuÅŸtur. 1915’te Yeni ZelandalÄ±lar, kimliklerini Ä°ngiliz Ä°mparatorluÄŸu içerisinde tanÄ±mlamaktaydÄ±lar ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kazanmak gibi istekleri yoktu.” Yeni ZelandalÄ± Prof. Dr. J. PHÄ°LLÄ°PS

“Yenilmez Ingiliz donanmasÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± akibetten komutanlar deÄŸil, strateji kurallarÄ±nÄ± ihmal eden devlet adamlarÄ± sorumludur. BoÄŸazlar ve Trakya bölgesinde altÄ± Türk kolordusu varken, donanmayÄ± tahkim edilmiÅŸ bir BoÄŸaz’dan geçirmek ve BoÄŸaz kÄ±yÄ±larÄ± iÅŸgal edilmeden beÅŸ tümenlik bir kuvvei seferiyeyi Istanbul’a getirmek planÄ±nÄ±n ÅŸansÄ± çok azdÄ±.” General Fahri BELEN