Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili ÅŸiirler ve Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n sÃ¶zleri

Tarihin tartÄ±ÅŸmasÄ±z en kanlÄ± savaÅŸlarÄ±ndan biri olan Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anma ve bu bÃ¼yÃ¼k zaferi kutlama aÃ§Ä±sÄ±ndan bugÃ¼n bazÄ± etkinlikler yapÄ±lacak
Türk tarihi açÄ±sÄ±ndan önemli olan Çanakkale Zaferi, 102'nci yÄ±lÄ±nda kutlanÄ±yor. Bu yÄ±l da ÅŸehitlerimizi anmak için çeÅŸitli etkinlikler düzenlenip, ÅŸiirler ve sözler okunup, ÅŸehitlikler ziyaret ediliyor.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliÄŸim eyvah
Çanakkale köprüsü dardÄ±r geçilmez
Al kan olmuÅŸ sularÄ± bir tas içilmez
Of gençliÄŸim eyvah
Çanakkale içinde aynalÄ± çarÅŸÄ±
Anne ben gidiyorum düÅŸmana karÅŸÄ±
Of gençliÄŸim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu testi
Anneler babalar ümidi kesti
Of gençliÄŸim eyvah
Çanakkale'den çÄ±ktÄ±m yan basa basa
CiÄŸerlerim çürüdü kan kusa kusa
Of gençliÄŸim eyvah
Çanakkale içinde sÄ±ra söÄŸütler
AltÄ±nda yatÄ±yor aslan yiÄŸitler
Of gençliÄŸim eyvah
Çanakkale'den çÄ±ktÄ±m baÅŸÄ±m selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kÄ±yamet
Of gençliÄŸim eyvah
ÇANAKKALE ÅžEHÄ°TLERÄ°
Bomba ÅŸimÅŸekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göÄŸsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiÅŸ tipidir, savrulur enkazÄ± beÅŸer.
BoÅŸanÄ±r sÄ±rtlara, vadilere, saÄŸnak saÄŸnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnÄ±ndan, uzanmÄ±ÅŸ yatÄ±yor,
Bir hilal uÄŸruna yarap ne güneÅŸler batÄ±yor.
Ey bu topraklar için topraÄŸa düÅŸmüÅŸ asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnÄ± deÄŸer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsÄ±n?
Gömelim gel seni tarihe desem sÄ±ÄŸmazsÄ±n.
MEHMET AKÄ°F ERSOY
ZAFER TÜRKÜSÜ
YaÅŸamaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan koÅŸana gider.
BayraÄŸa kanÄ±nÄ±n alÄ± çalmayan,
GözyaÅŸÄ± boÅŸana boÅŸana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coÅŸana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanlÄ±,
Diriler ÅŸerefli, ölüler ÅŸanlÄ±!
Yurt için dövüÅŸen baÅŸÄ± dumanlÄ±,
Her zaman bu ÅŸandan, o ÅŸana gider.
FARUK NAFÄ°Z ÇAMLIBEL
BAYRAÄžIM
Åžehit kanlarÄ±yla, vermiÅŸim rengini,
Gökten Ay'la-YÄ±ldÄ±zÄ± koparmÄ±ÅŸÄ±m;
YüreÄŸimi koymuÅŸum sana, yüreÄŸimi;
Birde vatan sevgimi
Dalgalan ey ÅŸanlÄ± BayraÄŸÄ±m;
Sen dalgalan, ben coÅŸayÄ±m,
UÄŸruna destanlar yazayÄ±m!
DelikanlÄ±mÄ±n damarÄ±ndaki kansÄ±n,
Sen, cansÄ±n, canansÄ±n.
YansÄ±n, bu yürekler sana yansÄ±n;
Vatan aÅŸkÄ±yla yansÄ±n
Dalgalan ey ÅŸanlÄ± BayraÄŸÄ±m;
Sen dalgalan, ben coÅŸayÄ±m,
UÄŸruna destanlar yazayÄ±m!
Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;
AÅŸksÄ±n, DestansÄ±n, bulutsun;
Sen bensin, BenliÄŸimsin
Sana, canÄ±m feda olsun!
Dalgalan ey ÅŸanlÄ± BayraÄŸÄ±m;
Sen dalgalan, ben coÅŸayÄ±m,
UÄŸruna destanlar yazayÄ±m!
ÇANAKKALE DÄ°YARINDA
Denize takÄ±lan kilit
DünyayÄ± kaldÄ±ran yiÄŸit
Alaylar var toptan ÅŸehit
Çanakkale diyarÄ±nda
Kahraman ÅŸehit cavuÅŸlar
ÅžehitliÄŸe uçan kuÅŸlar
SavaÅŸta yeni buluÅŸlar
Çanakkale diyarÄ±nda
ÇANAKKALE ÅžEHÄ°TLERÄ°NE
Åžu BoÄŸaz harbi nedir? Var mÄ± ki dünyâda eÅŸi?
En kesif ordularÄ±n yükleniyor dördü beÅŸi.
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarÄ±lmÄ±ÅŸ ufacÄ±k bir karaya.
Ne hayâsÄ±zca tehaÅŸÅŸüd ki ufuklar kapalÄ±!
Nerde-gösterdiÄŸi vahÅŸetle 'bu: bir AvrupalÄ±'
Dedirir-YÄ±rtÄ±cÄ±, his yoksulu, sÄ±rtlan kümesi,
Varsa gelmiÅŸ, açÄ±lÄ±p mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-Ä± beÅŸer,
KaynÄ±yor kum gibi, mahÅŸer mi, hakikat mahÅŸer.
Yedi iklimi cihânÄ±n duruyor karÅŸÄ±nda,
Ostralya'yla beraber bakÄ±yorsun: Kanada!
Çehreler baÅŸka, lisanlar, deriler rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: VahÅŸetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asÄ±r yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkÄ±yle, sefil,
Kustu MehmedciÄŸin aylarca durup karÅŸÄ±sÄ±na;
Döktü karnÄ±ndaki esrârÄ± hayâsÄ±zcasÄ±na.
Maske yÄ±rtÄ±lmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiÅŸ ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
18 Mart Çanakkale Zaferinin ardÄ±ndan baÅŸta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir çok kiÅŸi bu büyük zaferi tanÄ±mlayacak bazÄ± sözler söyledi.
“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren ÅŸayanÄ± hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z ki, Çanakkale Muharebelerini kazandÄ±ran bu yüksek ruhtur.” M. Kemal ATATÜRK