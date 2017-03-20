Ana Sayfa | YAÅžAM 20/03/2017 11:15

Teknolojiyi reddeden Mennonitler bakÄ±n nasÄ±l bir yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor

mennonitler

Mennonitler isimli topluluk, teknolojiyi kabul etmeyerek kendi yaÅŸam tarzlarÄ±nÄ±n onlarÄ± 'cennet'e gÃ¶tÃ¼receÄŸini ve bu nedenle doÄŸru olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

YüzyÄ±llar önce Almanya ve Hollanda'dan gelerek Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya yerleÅŸen bu Mennonitler isimli topluluk diÄŸer insanlardan biraz farklÄ± bir hayat yaÅŸÄ±yor. Teknolojiyi kabul etmeyerek hayatlarÄ±nÄ± sürdüren Mennonitler, kendi yaÅŸan tarzlarÄ±nÄ±n en doÄŸrusu olduÄŸuna ve sadece kendilerinin cennete gideceÄŸine inanÄ±yorlar.Doktora gitmiyorlar, çocuklarÄ±na da sadece kendileri ne isterse onu öÄŸretiyorlar. Gençler pazar günleri buluÅŸup tanÄ±ÅŸÄ±yor, böylelikle evlilik öncesi birbirlerine zaman ayÄ±rmÄ±ÅŸ oluyorlar.

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