Ana Sayfa | YAÅžAM 20/03/2017 12:27

ABD araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± tamamladÄ± dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k nÃ¼fuslu dini olacak


ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, Ä°slam'Ä±n en dÃ¼nyanÄ±n hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen dininin olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ABD merkezli araÅŸtÄ±rma ÅŸirkteti Pew Research Center'Ä±n araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre, Ä°slam'Ä±n dünyanÄ±n en hÄ±zlÄ± büyüyen dini olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Üstelik sadece MüslümanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bulunduÄŸu ülkelerde deÄŸil. Rakamlara göre Avrupa'nÄ±n %10'unun, 2050 yÄ±lÄ±nda MüslümanlÄ±ÄŸÄ± seçeceÄŸi tahmin ediliyor. 2010 ve 2050 yÄ±llarÄ± arasÄ±nÄ± kapsayan araÅŸtÄ±rmada, MüslümanlarÄ±n dünya çapÄ±nda %73 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Hristiyanlar %35 oranÄ±nda artarken, Hindu nüfusunun %34 arttÄ±ÄŸÄ± ortaya kondu. Bu sonuçlara göre Ä°slam, dünyada en çok nüfusu kapsayan ikinci din haline geldi. DünyanÄ±n en kalabalÄ±k nüfusa sahip dini HristiyanlÄ±ÄŸÄ± seçenlerin, bu yüzyÄ±lÄ±n sonunda nüfus olarak Ä°slam'Ä±n altÄ±nda kalacaÄŸÄ± belirtiliyor.

 

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