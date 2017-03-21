BugÃ¼n hava nasÄ±l olacak 21 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde kÄ±sa sÃ¼reli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.

Marmara ve Ege' rüzgar orta kuvvette ve altÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ yok. Akdeniz'de hava parçalÄ± az bulutlu Adana dolaylarÄ±na yalnÄ±zca bulutlar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor ve yaÄŸÄ±ÅŸ görülüyor. Ä°ç Anadolu'nun da doÄŸusu Ä±slanÄ±yor. Karadeniz'de bulutlar artÄ±yor DoÄŸu Karadeniz'de zayÄ±f yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. DoÄŸu Anadolu'da da zayÄ±f kar geçiÅŸleri var. bir kaç gün sürecek. GüneydoÄŸu'da ise bulutlar artÄ±yor. BazÄ± illerde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle olacak:

Ankara:ParçalÄ± ve çok bulutlu 14

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 23

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 21

Adana:ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 22

Antalya:ParçalÄ± ve az bulutlu 20

Samsun:ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Trabzon:ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Erzurum:ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

DiyarbakÄ±r:ParçalÄ± ve çok bulutlu 15