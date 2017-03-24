BugÃ¼n yurt geneli hava nasÄ±l olacak 24 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt geneline orta kuvvette esecek rÃ¼zgar hakim olacak

Marmara Bölgesinde rüzgar poyrazdan orta kuvvette esiyor. Ege’de de rüzgar çoÄŸunlukla kuzeyli ve orta kuvvette esiyor. Akdeniz’de de rüzgar çok kuvvetli deÄŸil, orta kuvvete çÄ±kÄ±yor. SÄ±caklÄ±k 22-23 derecelere çÄ±kÄ±yor, hava az bulutlu. Ä°ç Anadolu bol güneÅŸli, cumartesi, pazar da güneÅŸ bolca görülecek. EskiÅŸehir dolaylarÄ±na pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. Karadeniz Bölgesi de bol bol güneÅŸ alÄ±yor. BatÄ± Karadeniz’de sabah saatlerinde sis oluÅŸuyor. DoÄŸu Anadolu Bölgesi parçalÄ±-az bulutlu. SÄ±caklÄ±k Kars, Erzurum, Ardahan çevrelerinde gündüz 7 derecelerde ancak gece -10 derecelere kadar geriliyor. GüneydoÄŸu Bölgesi 3 gün bol güneÅŸli, 18-20 derecelerdeki sÄ±caklÄ±k yarÄ±n öbür gün 1-2 derece daha yükselecek. (Kaynak: CNN Türk)