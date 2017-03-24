Ana Sayfa | YAÅžAM 24/03/2017 07:47

BugÃ¼n yurt geneli hava nasÄ±l olacak 24 Mart 2017

meteoroloji

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt geneline orta kuvvette esecek rÃ¼zgar hakim olacak

Marmara Bölgesinde rüzgar poyrazdan orta kuvvette esiyor. Ege’de de rüzgar çoÄŸunlukla kuzeyli ve orta kuvvette esiyor. Akdeniz’de de rüzgar çok kuvvetli deÄŸil, orta kuvvete çÄ±kÄ±yor. SÄ±caklÄ±k 22-23 derecelere çÄ±kÄ±yor, hava az bulutlu. Ä°ç Anadolu bol güneÅŸli, cumartesi, pazar da güneÅŸ bolca görülecek. EskiÅŸehir dolaylarÄ±na pazar günü yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. Karadeniz Bölgesi de bol bol güneÅŸ alÄ±yor. BatÄ± Karadeniz’de sabah saatlerinde sis oluÅŸuyor. DoÄŸu Anadolu Bölgesi parçalÄ±-az bulutlu. SÄ±caklÄ±k Kars, Erzurum, Ardahan çevrelerinde gündüz 7 derecelerde ancak gece -10 derecelere kadar geriliyor. GüneydoÄŸu Bölgesi 3 gün bol güneÅŸli, 18-20 derecelerdeki sÄ±caklÄ±k yarÄ±n öbür gün 1-2 derece daha yükselecek. (Kaynak: CNN Türk)

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hava durumu

Yurt geneli hava durumu 22 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde rÃ¼zgar ve yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n hakim olacaÄŸÄ± belirtiliyor.


BugÃ¼n hava nasÄ±l olacak 21 Mart 2017

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ABD araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± tamamladÄ± dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k nÃ¼fuslu dini olacak

ABD'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, Ä°slam'Ä±n en dÃ¼nyanÄ±n hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen dininin olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.