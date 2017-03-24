Trump ve Merkel'in pastalarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor

Ã‡ikolata, Åžekerleme ve Pasta Festivalinde Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ÅŸeker hamurundan yapÄ±lmÄ±ÅŸ pastalarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼

Çikolata, Åžekerleme ve Pasta Festivali baÅŸladÄ±. Festivalde ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in ÅŸeker hamurundan yapÄ±lmÄ±ÅŸ pastalarÄ± yoÄŸun ilgi görürken, vatandaÅŸlar bol bol selfie çektirdi.Ä°stanbul ÅžiÅŸli'deki Harbiye Askeri Müzesi farklÄ± bir festivale ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Çikolata, Åžekerleme ve Pasta Festivali bugün baÅŸladÄ±. Özellikle çocuklarÄ±n yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi festivalde en çok dikkat çeken stand ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in ÅŸeker hamurundan yapÄ±lan pastalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± stand oldu. Festivale gelenler, Trump ve Merkel'in pastalarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekti.

PastalarÄ± yapan TuÄŸba Geçkil, "Parmak uzatma ona (Merkel'e) ait bir ÅŸey. Sert mizacÄ±nÄ± ortaya koymak istedim. Åžu anda da gündemde. 50 kilogram ÅŸeker hamuru kullandÄ±m. Merkel'i yaparken en çok saç ve kirpiklerinde zorlandÄ±m. Merkel'in pastasÄ±nÄ± bir ayda yaptÄ±m. AynÄ± ÅŸekilde ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n pastasÄ±nÄ± yaptÄ±m. O iki gün sürdü. Tepkiler çok iyi" dedi.

Festivale gelen vatandaÅŸlar ise, "Gündeme yakÄ±n olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Åžeker hamurundan yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Bizi Amerika'ya alsalar iyi olacak. Festival de çok güzel, atmosfer harika" dediler.