Ä°stanbul'un o bÃ¶lgelerine bugÃ¼n elektrik verilemeyecek

BEDAÅž, ArnavutkÃ¶y, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Fatih, BaÄŸcÄ±lar, AvcÄ±lar, Esenyurt, Silivri, Ã‡atalca, KaÄŸÄ±thane, BeylikdÃ¼zÃ¼ ve BayrampaÅŸa ilÃ§elerinin bazÄ± sokaklarÄ±na elektrik verilemeyeceÄŸini belirtti

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilçelere, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda 26 Mart Pazar günü elektrik verilemeyecek. BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un Arnavutköy, Küçükçekmece, Fatih, BaÄŸcÄ±lar, AvcÄ±lar, Esenyurt, Silivri, Çatalca, KaÄŸÄ±thane, Beylikdüzü ve BayrampaÅŸa ilçelerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde 26 Mart'ta 08.00-21.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± bölümünden ulaÅŸabilecek.