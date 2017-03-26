Ana Sayfa | YAÅžAM 26/03/2017 09:04

Yurt geneli hava durumu 26 Mart 2017

hava durumu

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde havanÄ±n yer yer bulutlu olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açÄ±k, kuzey ve batÄ± kesimlerin yer yer parçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 20

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 15

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu 20

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 22

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 25

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 13

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 8

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 20

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