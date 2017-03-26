Yurt geneli hava durumu 26 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde havanÄ±n yer yer bulutlu olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açÄ±k, kuzey ve batÄ± kesimlerin yer yer parçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 20
Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 15
Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu 20
Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 22
Adana: Az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 25
Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 13
Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 12
Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 8
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 20