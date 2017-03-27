Ana Sayfa | YAÅžAM 27/03/2017 11:01

Yurt geneli hava durumu 27 Mart 2017

hava durumu

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor

YapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu hafta yurdun neredeyse tamamÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸlar var. YaÄŸÄ±ÅŸlar Ege'de, Akdeniz'de gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde. YaÄŸÄ±ÅŸlar Marmara'da, Karadeniz'de de yer yer saÄŸanaÄŸa dönüyor. Marmara'da, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgar 4 kuvvetinde kuzey yönlerden esiyor. DiÄŸer denizlerimizde ise orta kuvvet ve altÄ±nda esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 14

Ä°zmir: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 22

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batÄ± kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 10

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 9

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 19

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elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un o bÃ¶lgelerine bugÃ¼n elektrik verilemeyecek

BEDAÅž, ArnavutkÃ¶y, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, Fatih, BaÄŸcÄ±lar, AvcÄ±lar, Esenyurt, Silivri, Ã‡atalca, KaÄŸÄ±thane, BeylikdÃ¼zÃ¼ ve BayrampaÅŸa ilÃ§elerinin bazÄ± sokaklarÄ±na elektrik verilemeyeceÄŸini belirtti

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 26 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bugÃ¼n yurt genelinde havanÄ±n yer yer bulutlu olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

merkel ve trump

Trump ve Merkel'in pastalarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor

Ã‡ikolata, Åžekerleme ve Pasta Festivalinde Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ÅŸeker hamurundan yapÄ±lmÄ±ÅŸ pastalarÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼