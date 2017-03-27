Yurt geneli hava durumu 27 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor

YapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu hafta yurdun neredeyse tamamÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸlar var. YaÄŸÄ±ÅŸlar Ege'de, Akdeniz'de gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde. YaÄŸÄ±ÅŸlar Marmara'da, Karadeniz'de de yer yer saÄŸanaÄŸa dönüyor. Marmara'da, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgar 4 kuvvetinde kuzey yönlerden esiyor. DiÄŸer denizlerimizde ise orta kuvvet ve altÄ±nda esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 18

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 14

Ä°zmir: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 22

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batÄ± kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 10

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k 9

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 19