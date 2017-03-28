Yurt geneli hava durumu 28 Mart 2017

Meteoroloji'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n Ã¼lke genelinde parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu bir hava hakim olacak

YapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre: Marmara ve Ege’de rüzgar kuzey yönlerden sert esiyor ancak buna raÄŸmen bir kaç derece yükselecek.Ege’nin çoÄŸunlukla güney ve iç kesimleri bugünlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± . Akdeniz’de de parçalÄ± bulutlar ara ara yoÄŸunlaÅŸÄ±yor aynen Ä°ç Anadolu’da ki gibi ÇarÅŸamba da durum benzer ÅŸekilde PerÅŸembe ise yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek Akdeniz’de gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde olacak. Karadeniz bölgesi parçalÄ± bulutlu, DoÄŸusunda ise yer yer bölgesel yaÄŸÄ±ÅŸlar var., DoÄŸu Anadolu hava açacak ama GüneydoÄŸu’da yine bulutlu bir hava olacak.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara:ParçalÄ± bulutlu 13

Ä°stanbul:ParçalÄ± bulutlu, sabah saatlerinde doÄŸu ilçeleri yer yer pus ve sisli 14

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 18

Adana:ParçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kuzey kesimleri mevzi saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Antalya:ParçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç ve batÄ± kesimleri mevzi saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun:ParçalÄ± bulutlu 10

Trabzon:ParçalÄ± ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 9

Erzurum:ParçalÄ± çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 6

DiyarbakÄ±r:Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17