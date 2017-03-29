Yurt geneli hava durumu 29 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurt genelinde az bulutlu ve gÃ¼neÅŸi bir hava hakim olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeye göre; Marmara ve Ege'de rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, Egede ise yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da güneÅŸ görülüyor. PerÅŸembe günü bölgesel yaÄŸÄ±ÅŸlar gelecek, cuma ise saÄŸanak. Karadeniz'de bol güneÅŸ var, Cuma günü bölgeye yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu'da da parçalÄ± bulutlar arasÄ±ndan güneÅŸ görülüyor; cuma günü yaÄŸÄ±ÅŸ bu iki bölgemizin tamamÄ±na yayÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 17

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 17

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu 19

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 22

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra batÄ± kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 13

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 10

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 18