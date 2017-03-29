En Ã¶zel ve en gÃ¼zel Regaip Kandili mesajlarÄ±

MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan Regaip kandili gecesi ibadet ve bol dua edilecek gece. Siz de bu mÃ¼barek gÃ¼nde sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanÄ±z onlara Ã¶zel mesajlar gÃ¶nderebilirsiniz

Regaip kandili mesajlarÄ±nÄ± sizler için derledik.

* Peygamber Efendimizin buyurduÄŸu gibi, "Recep Allah'Ä±n ayÄ±, Åžaban benim ayÄ±m, Ramazan da ümmetimin ayÄ±dÄ±r." bu mübarek günleri duasÄ±z geçirmemek dileÄŸiyle, kandiliniz mübarek olsun.

* Bir kucak sevgi, bir avuç dua, içten bir selam kapatÄ±r mesafeleri, birleÅŸtirir gönülleri. Eviniz huzur kalbiniz nur dolsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

* Åžeytan senden çok uzakta, melekler baÅŸucunda olsun, dualarÄ±n kabul, kederlerin son bulsun. Kandilin mübarek olsun.

* SemanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±p rahmetin saÄŸanak, saÄŸanak yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± bu günde duÅŸen damlalarÄ±n sizi ailece sÄ±rÄ±l sÄ±klam etmesi dileÄŸiyle.

* Yükü sevgi, özü saygÄ±, gücü barÄ±ÅŸ, süsü hoÅŸgörü olan mübarek Regaip Kandilini kutlarÄ±m Allah'a emanet olun.

* Mubarek Regaip kandilinde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tüm dualarÄ± Allah kabul etsin. HayÄ±rlÄ± kandiller!

* SofranÄ±z afiyetli, paranÄ±z bereketli, kararlarÄ±nÄ±z isabetli, yuvanÄ±z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sÄ±hhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

* Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlÄ± dostun, kandilin mübarek olsun.

* BorçlarÄ±mÄ±zdan, ceza ve günahlarÄ±mÄ±zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve baÄŸÄ±ÅŸlayandÄ±r, unutmayalÄ±m.. Eller semaya kalkÄ±p, yürekler bir atÄ±nca bu gece, gözler sevinç yaÅŸlarÄ±yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarÄ±nÄ±z kabul olsun!

* Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiÅŸinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yuvamÄ±za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

* Bu gece kulun yalvarÄ±ÅŸ ve yakarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Yüce Mevla'ya sunacaÄŸÄ± ve O'nun sonsuz affÄ±ndan, merhametinden, iyiliÄŸinden bol bol yararlanacaÄŸÄ± umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayÄ±rlÄ± olsun!

* Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaÅŸlarÄ±nÄ± bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

* AvuçlarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gözlerin yaÅŸardÄ±ÄŸÄ±, ilahi esintilerin kalpleri okÅŸadÄ±ÄŸÄ± anÄ±n bir asra bedel olduÄŸu bu gece dualarda birleÅŸmek dileÄŸiyle kandilinizi kutlarÄ±m.

* Allah'Ä±n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneÅŸiniz hiç solmasÄ±n, yüzünüz aydÄ±n olsun, kabriniz nur dolsun, makamÄ±nÄ±z Firdevs, dualarÄ±nÄ±z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

* Allah'Ä±n aÅŸkÄ±yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varÄ±p huzura erince, ÅŸu fakiride an bu gece. HayÄ±rlÄ± kandiller!

* Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiÄŸince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

* Gecenin güzel yüzü yüreÄŸine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baÅŸucunda olsun, güneÅŸ öyle bir geceye doÄŸsünki dualarÄ±n kabul, kandÄ±lÄ±n mübarek olsun.

* Bu gece nur inmiÅŸ kalplere bir gül verilmiÅŸ tüm sevenlere iÅŸte bu sevenlerin duasÄ± semalarda buluÅŸmüÅŸ bu gece dualarda buluÅŸalÄ±m. HayÄ±rlÄ± Kandiller.

* Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ÅŸekilde yaÅŸamayÄ± nasip etsin.