En gÃ¼zel Regaip Kandili mesajlarÄ± Regaip kandilinde okunacak dualar

ÃœÃ§ aylarÄ±n ilk mÃ¼barek gecesi Regaip Kandilidir. Bu Ã¶zel ve mÃ¼barek gece de sizler de sevdiklerinizin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ hoÅŸ tutmak ve onlarÄ± mutlu etmek istiyorsanÄ±z sizin iÃ§in derlenen mesajlara gÃ¶z atabilirsiniz

Bir dua gönderiyorum hepinize saÄŸlÄ±k, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanÄ±nÄ±zda, dünyanÄ±z barÄ±ÅŸ dolu olsun. Allah”Ä±n selamÄ± üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatÄ±n ÅŸereflisini, rÄ±zkÄ±n bereketlisini, vücudun sÄ±hhatlisini, ahlakÄ±n faziletlisini, evladÄ±n edeplisini nasip ve müesser eylesin. HayÄ±rlÄ± Kandiller…

Cenab-Ä± Hak, Receb-i Åžerif bahçesini ekip, Åžaban-Ä± Åžerif suyu ile sulayÄ±p Ramazan-Ä± Åžerif'te bereketli hasat almayÄ± nasip eylesin.Amin..HayÄ±rlÄ± Kandiller.

Ey Rabbim Åžu sonsuz merhamet ve rahmet deryasÄ±ndan bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarÄ±ndan eyle bizi. HayÄ±rlÄ± Kandiller!

Ellerin SemÉ‘yÉ‘, Dillerin DuÉ‘yÉ‘, gönüllerin MevlÉ‘yÉ‘ yöneldiÄŸi bu MübÉ‘rek RegÉ‘ib geceni kutlÉ‘r, hÉ‘yÄ±rlÉ‘rÉ‘ vesile olmÉ‘sÄ±nÄ± dilerim. Tüm DuÉ‘lÉ‘rÄ±nÄ±zÄ±n kÉ‘bul olmÉ‘sÄ± dileÄŸiyle… HÉ‘yÄ±rlÄ± KÉ‘ndiller.

DuÉ‘niz kÉ‘bul, É‘meliniz mÉ‘kbul hizmetiniz dÉ‘im olsun. SÉ‘É‘detiniz kÉ‘im olsun. Regaib KÉ‘ndiliniz kutlu olsun.

Regaib kelimesi bolluk, bereket, fÉ‘zilet É‘nlÉ‘mÄ±nÉ‘ gelir. Bu gece AllÉ‘h'Ä±n lütuflÉ‘rÄ±nÄ±n bol bol verildiÄŸi bir gecedir ve üç É‘ylÉ‘rÄ±n ilk KÉ‘ndil gecesidir. HÉ‘yÄ±rlÄ± olsun…

BÉ‘kiler sevgiler É‘dÄ±nÉ‘ nice dilekler vÉ‘rdÄ±r. Ölümü bile É‘yÄ±rÄ±r sÉ‘ymÉ‘yÉ‘n gönüller vÉ‘rdÄ±r. MesÉ‘feler É‘rÉ‘yÉ‘ set çekmiÅŸse ne çÄ±kÉ‘r, duÉ‘lÉ‘rdÉ‘ birleÅŸen gönüller vÉ‘rdÄ±r. HÉ‘yÄ±rlÄ± KÉ‘ndiller.

RegÉ‘ib KÉ‘ndiliniz mübÉ‘rek olsun…Bu günlerin feyzi üzerinize, RÉ‘hmeti geçmiÅŸinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sÄ±cÉ‘klÄ±ÄŸÄ± yuvÉ‘mÄ±zÉ‘ dolsun. RegÉ‘ib KÉ‘ndiliniz mübÉ‘rek olsun…

MübÉ‘rek KÉ‘ndilin, Türk ve Ä°slÉ‘m É‘lemine hÉ‘yÄ±rlÉ‘r getirmesini dilerim… Bu deÄŸerli KÉ‘ndil gecesinde, kÉ‘inÉ‘tÄ±n yÉ‘rÉ‘tÄ±cÄ±sÄ± ve É‘lemlerin RÉ‘bbi olÉ‘n bÉ‘ÄŸÄ±ÅŸlÉ‘yÄ±cÄ± ve É‘cÄ±yÄ±cÄ± yüce AllÉ‘h (c.c.) tüm duÉ‘lÉ‘rÄ±nÄ±zÄ± kÉ‘bul etsin.

AvuçlÉ‘rÄ±n É‘çÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gözlerin yÉ‘ÅŸÉ‘rdÄ±ÄŸÄ±, ilÉ‘hi esintilerin kÉ‘lpleri okÅŸÉ‘dÄ±ÄŸÄ± É‘nÄ±n bir É‘srÉ‘ bedel olduÄŸu bu gece duÉ‘lÉ‘rdÉ‘ birleÅŸmek dileÄŸiyle Regaib KÉ‘ndilinizi kutlÉ‘rÄ±m.

YÉ‘ÄŸmurun toprÉ‘ÄŸÉ‘ hÉ‘yÉ‘t verdiÄŸi gibi duÉ‘lÉ‘rÄ±ndÉ‘ hÉ‘yÉ‘t bulÉ‘cÉ‘ÄŸÄ± bu gecede duÉ‘ bÉ‘hçesinde yeÅŸeren fidÉ‘n olmÉ‘k dileÄŸiyle Regaib KÉ‘ndiliniz mübÉ‘rek olsun.

Bu gece kulun yÉ‘lvÉ‘rÄ±ÅŸ ve yÉ‘kÉ‘rÄ±ÅŸlÉ‘rÄ±nÄ± Yüce MevlÉ‘'yÉ‘ sunÉ‘cÉ‘ÄŸÄ± ve O'nun sonsuz É‘ffÄ±ndÉ‘n, merhÉ‘metinden, iyiliÄŸinden bol bol yÉ‘rÉ‘rlÉ‘nÉ‘cÉ‘ÄŸÄ± umut, huzur ve müjde gecesidir RegÉ‘ib KÉ‘ndiliniz hÉ‘yÄ±rlÄ± olsun.

RegÉ‘ib KÉ‘ndilin mübÉ‘rek olsun. ALLAH sÉ‘nÉ‘ sevdiklerinle berÉ‘ber mutlu ve huzurlu bir ÅŸekilde yÉ‘ÅŸÉ‘mÉ‘yÄ± nÉ‘sip etsin.

RegÉ‘ib KÉ‘ndilinin, hÉ‘yÉ‘tÄ±mÄ±zÉ‘ yeni ufuklÉ‘rÄ±n É‘çÄ±lmÉ‘sÄ±nÉ‘ ve vesile olmÉ‘sÄ± dileÄŸiyle.

• Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamÄ±na gelir. Bu gece Allah’Ä±n lütuflarÄ±nÄ±n bol bol verildiÄŸi bir gecedir ve üç aylarÄ±n ilk kandil gecesidir. HayÄ±rlÄ± olsun..

• SemanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±n sonuna kadar açÄ±lÄ±p rahmetin saÄŸanak saÄŸanak yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± böyle bir gecede düÅŸen damlalarÄ±n seni sÄ±rÄ±lsÄ±klam etmesi dileÄŸiyle Regaib kandilin mübarek olsun.

• Size karanfilin sadakatini, sümbülün baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, menekÅŸenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleÄŸÄ±n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun..

• YaÄŸmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteÄŸindeki hayÄ±r cevherlerini baÅŸÄ±mÄ±za boÅŸaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapÄ±lmanÄ±z dileÄŸiyle. Nice kandiller.

• YaÄŸmurun topraÄŸa hayat verdiÄŸi gibi dualarÄ±nda hayat bulacaÄŸÄ± bu gecede dua bahçesinde yeÅŸeren fidan olmak dileÄŸiyle Regaib kandiliniz mübarek olsun.

• Yükü sevgi, özü saygÄ±, gücü barÄ±ÅŸ, süsü hoÅŸgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarÄ±m Allah’a emanet olun. Güzel kandiller..

• Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaÅŸlar, ona susamÄ±ÅŸ dudaklar kadar, açÄ±lan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

REGAÄ°B KANDÄ°LÄ°’NDE EDEBÄ°LECEÄžÄ°NÄ°Z DUALAR

“Bize karÅŸÄ± düÅŸmanlÄ±k duygularÄ±yla oturup kalkanlarÄ±n kalplerini yumuÅŸatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karÅŸÄ± onlarÄ±n kalplerini yumuÅŸat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!”

“Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar SultanÄ±! Bizim kalplerimizi de, onlarÄ±n kalplerini de sevdiÄŸin ve hoÅŸnut olduÄŸun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aÅŸan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceÄŸin bu kabiliyetleri senin rÄ±zan yolunda kullanmayÄ± bizlere nasip eyle ya Rabbi!”

“AllâhÄ±m! Senin rÄ±zanÄ± umarak camimizde toplandÄ±k, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtÄ±k, bizi kapÄ±ndan boÅŸ çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabÄ±n Kur'ân ile bizleri huzura ve mutluluÄŸa ulaÅŸtÄ±r. Kur'ân'Ä± okumayÄ±, anlamayÄ± ve gereÄŸi gibi yaÅŸamayÄ± hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatalara, kusurlara, günahlara piÅŸman olduk, tövbe ediyoruz, bizi baÄŸÄ±ÅŸla.”