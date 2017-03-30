29 Mart 2017 Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Åžans Topu Ã§ekiliÅŸinde 29 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kazanan rakamlar aÃ§Ä±klandÄ±

Åžans Topu 824. haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ±; 8, 25, 29, 31, 34 + 6 olarak belirlendi.29 Mart 2017 tarihli Åžans Topu çekiliÅŸinde 5+1 bilen iki kiÅŸi 356 bin 633 lira altmÄ±ÅŸ beÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi, haftanÄ±n Åžans Topu talihlilerinin kuponlarÄ±nÄ± KÄ±rÅŸehir merkez ilçesindeki bayilerden birine yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Åžans Topu çekiliÅŸinde daÄŸÄ±tÄ±lan diÄŸer ikramiyelerin miktarlarÄ± ise ÅŸöyle; 5 bilen 20 kiÅŸi 3 bin 656 lira altmÄ±ÅŸar kuruÅŸ, 4 artÄ± 1 bilen 204 kiÅŸi 358 lira doksan beÅŸer kuruÅŸ, 4 bilen 2 bin 880 kiÅŸi 33 lira doksanar kuruÅŸ, 3 artÄ± 1 bilen 5 bin 953 kiÅŸi 20 lira seksen beÅŸer kuruÅŸ, 3 bilen 79 bin 83 kiÅŸi 4 lira 30’ar kuruÅŸ, 2 artÄ± 1 bilen 57 bin 523 kiÅŸi altÄ±ÅŸar lira, 1 artÄ± 1 bilen 204 bin 57 kiÅŸi 3 lira yirmiÅŸer kuruÅŸ ikramiye alacak.

Milli Piyango Ä°daresi çekiliÅŸi yetkilisi tarafÄ±ndan Åžans Topu çekiliÅŸinde bu hafta daÄŸÄ±tÄ±lacak toplam ikramiye 2 milyon 437 bin 554 lira, büyük ikramiye ise 731 bin 266 lira olarak açÄ±klandÄ±.