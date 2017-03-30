Ana Sayfa | YAÅžAM 30/03/2017 12:58

Meteoroloji'den Marmara iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

meteoroloji

Meteoroloji'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Marmara'da rÃ¼zgarÄ±n kuvveti 6-8 kuvvetinde artacak

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, rüzgarÄ±n; BatÄ± Karadeniz'in doÄŸusu ile Marmara'da yarÄ±n öÄŸle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na (50-75km/sa) ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸini ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n aynÄ± gün akÅŸam saatlerinde etkisini kaybedeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi açÄ±kladÄ±. Kuzey Ege'de yarÄ±n ilk saatlerden itibaren rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na (50-75km/sa) ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi.

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