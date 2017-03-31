Yurt geneli hava durumu 31 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan son uyarÄ±ya gÃ¶re; yurt genelinde bugÃ¼n ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeye göre; Marmara ve Ege'de rüzgar poyrazdan kuvvetli esiyor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Akdeniz'de aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde kendini gösteriyor. YÄ±ldÄ±rÄ±mlara da ÅŸimÅŸeklere de dikkat! Karadeniz'de bulutlar ara ara artÄ±yor ancak güneÅŸ kendini gösteriyor.DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Hafta sonuna da bu yaÄŸÄ±ÅŸlar sarkacak. Kaynak: CNNTÜRK