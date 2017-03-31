Ana Sayfa | YAÅžAM 31/03/2017 10:50

Yurt geneli hava durumu 31 Mart 2017

meteoroloji

Meteoroloji'den yapÄ±lan son uyarÄ±ya gÃ¶re; yurt genelinde bugÃ¼n ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmeye göre; Marmara ve Ege'de rüzgar poyrazdan kuvvetli esiyor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Akdeniz'de aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde kendini gösteriyor. YÄ±ldÄ±rÄ±mlara da ÅŸimÅŸeklere de dikkat! Karadeniz'de bulutlar ara ara artÄ±yor ancak güneÅŸ kendini gösteriyor.DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Hafta sonuna da bu yaÄŸÄ±ÅŸlar sarkacak. Kaynak: CNNTÜRK

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meteoroloji

Meteoroloji'den Marmara iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Marmara'da rÃ¼zgarÄ±n kuvveti 6-8 kuvvetinde artacak

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hava durumu

Yurt geneli hava durumu 30 Mart 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde Ã§ok bulutlu ve yaÄŸmurlu bir hava bekleniyor