Ana Sayfa | YAÅžAM 03/04/2017 11:27

Yurt geneli hava durumu 3 Nisan 2017

yurt geneli hava durumu

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, haftasonuna kadar yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Yeni haftanÄ±n ilk gününde yaÄŸÄ±ÅŸlar DoÄŸu Anadolu bölgesinde ve yer yer GüneydoÄŸu Anadolu'da olacak ancak salÄ± gününe bu yaÄŸÄ±ÅŸ kalmÄ±yor. SalÄ± günü ise batÄ±dan yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem gelecek. ÖÄŸleden sonra akÅŸam saatlerinde kendini gösterecek yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem daha çok Marmara'da etkili olacak. ÇarÅŸamba gününe de bu yaÄŸÄ±ÅŸlar sarka bilecek. 

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 19

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, gece saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 17

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 22

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k, gece saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 22

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 25

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 23

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 13

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, zamanla yaÄŸmurlu 9

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

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