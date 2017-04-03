2017 Ramazan BayramÄ± ne zaman kaÃ§ gÃ¼n tatil olacak

Ramazan ayÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor? Ramazan BayramÄ± hangi gÃ¼ne denk geliyor, detaylar haberimizde

2017 Dini takvimine göre bu yÄ±l üç aylar 29 Mart 2017'de, Ramazan ayÄ± ise 27 MayÄ±s 2017'de baÅŸlayacak. Üç gün sürecek Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

Hicri takvime göre yÄ±lÄ±n dokuzuncu ayÄ± olan Ramazan’Ä±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan merakla sorgulanÄ±yor. Her türlü hayÄ±r, rahmet ve bereketi içerisinde barÄ±ndÄ±ran Ramazan ayÄ±nÄ±n bu yÄ±lki baÅŸlangÄ±ç tarihine göre planlarÄ±nÄ± erteleyecek veya öne çekecek olan vatandaÅŸlar, “2017 Ramazan baÅŸlangÄ±cÄ± ne zaman? Ramazan bayramÄ± ne zaman?” gibi sorularÄ± sÄ±k sÄ±k dile getiriyor. VatandaÅŸlar, hem bu soru iÅŸaretlerinin yanÄ±tÄ±nÄ± hem de tüm Müslüman alemi için önemli olan diÄŸer günlerin hangi ay ve günlere denk geldiÄŸini Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Diyanet'in sayfasÄ± üzerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dini takvim listesinde üç aylarÄ±n en kÄ±ymetlisi Ramazan’Ä±n baÅŸlangÄ±ç tarihi de yer alÄ±yor.

2017 RESMÄ° DÄ°NÄ° GÜNLER VE HAFTALAR HANGÄ° TARÄ°HLERDE OLACAK ?

- 29 Mart 2017 - ÇarÅŸamba Günü | Üç AylarÄ±n BaÅŸlangÄ±cÄ±

- 27 MayÄ±s 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'Ä±n BaÅŸlangÄ±cÄ±

- 21 Haziran 2017- ÇarÅŸamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan BayramÄ± 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan BayramÄ± 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - SalÄ± Günü | Ramazan BayramÄ± 3. Gün

- 31 AÄŸustos 2017- PerÅŸembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban BayramÄ± 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban BayramÄ± 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban BayramÄ± 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban BayramÄ± 4. Gün