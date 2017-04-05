Ana Sayfa | YAÅžAM 05/04/2017 11:14

Kimyasal gaz en Ã§ok kimi etkiler zehirli gazdan nasÄ±l korunulur

klorlu gaz

Suriyeâ€™nin Ä°dlib kentine dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Esad'Ä±n Suriye'nin Ä°dlib kentine düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ± sonucunda çok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken zehirli gazdan etkilenen kiÅŸiler tedavi ediliyor.

Klorin gazÄ± nasÄ±l etki ediyor?

GözlÐµrdÐµ yanma, yaÅŸarma, aÄŸÄ±zda vÐµ burunda yanma vÐµ burun akÄ±ntÄ±sÄ± gibi bulgular görülÐµbilir. Ciddi zÐµhirlÐµnmÐµlÐµrdÐµ nÐµfÐµs almada güçlük, göÄŸüstÐµ yanma vÐµ sÄ±kÄ±ÅŸma hissi ortaya çÄ±kabilir. Çok ciddi zÐµhirlÐµnmÐµlÐµrdÐµ isÐµ bu bulgular ÅŸiddÐµtlÐµnÐµbilir vÐµ ÐµtkilÐµnÐµn kiÅŸiyi ölümÐµ kadar götürÐµbilir.

Klor gazÄ± en çok kimi etkiler?

Klorin GazÄ±'nÄ±n en çok çocuklar üzerinde etkisi olduÄŸunu söyleyen Hafez, ÅŸehitlerin çoÄŸunluÄŸu olarak gençlerin olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Hafez "Klor gazÄ± mukavemeti zayÄ±f kiÅŸileri çok daha fazla etkiler. Onun için Klorin GazÄ± daha çok çocuklarÄ± etkiliyor. Ona raÄŸmen ÅŸehitlerimizin çoÄŸunluÄŸu gençlerden oldu" dedi.

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