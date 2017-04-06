Ana Sayfa | YAÅžAM 06/04/2017 12:16

Yurt geneli hava durumu 6 Nisan 2017

yurt geneli hava durumu

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n ve yarÄ±n yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

YapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre, Ege'nin iç ve güney kesimlerinde gök gürültülü saÄŸanak ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Gök gürültülü saÄŸanak Marmara'da cuma günü görülecek. Akdeniz'de biraz bulutlar artÄ±yor. Ä°ç Anadolu'da çoÄŸunlukla yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Karadeniz'in de büyük kÄ±smÄ± Ä±slanÄ±yor.  DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da da bulutlar ara ara yoÄŸunlaÅŸÄ±yor, yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar var.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve kÄ±sa süreli olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve hafif yaÄŸmurlu 16

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± ve kÄ±sa süreli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± ve kÄ±sa süreli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri ve öÄŸle saatlerinden sonra il geneli aralÄ±klÄ± ve kÄ±sa süreli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

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