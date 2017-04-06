Yok bÃ¶yle ÅŸans Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin sahibi oldular

Kanada'da daha Ã¶nce iki kez loto tutturan Ã§ift bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ne imza attÄ±lar

Kanada piyango kuruluÅŸundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ülkenin ÅŸimdiye kadarki en büyüÄŸü olan ikramiyeyi Douglas - Barbara Fink çifti kazandÄ±. 8.1 milyon Kanada dolarÄ± ikramiye kazanançift daha önce 1989 ve 2010 yÄ±llarÄ±nda da piyangodan büyük ikramiyeyi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak 6 rakamÄ± birden doÄŸru tahmin eden çift, ikramiyeyi bir diÄŸer ÅŸanslÄ± KanadalÄ± ile paylaÅŸarak 8.1 milyon Kanada dolarÄ±nÄ±n sahibi oldular. (Kaynak: WebTekno)