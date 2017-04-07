UÃ§akta doÄŸum baÅŸladÄ± THY kabin ekibi doktor gibi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Ä°stanbul'dan kalkan THY uÃ§aÄŸÄ±nda ilginÃ§ bir olay yaÅŸandÄ±. DoÄŸumu baÅŸlayan hamile yolcu kabin ekibi sayesinde bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi

Gine asÄ±llÄ± FransÄ±z uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi'nin uçak Ä°stanbul'dan havalandÄ±ktan bir saat sonra Mali üzerinde doÄŸum sancÄ±larÄ± baÅŸladÄ±. Bunun üzerine bu tür durumlara karÅŸÄ± eÄŸitimini almÄ±ÅŸ olan kabin memurlarÄ± doÄŸumun baÅŸlamasÄ± üzerine hemen hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±. "Denizli" adlÄ± Boeing 737-900 tipi uçakta Nafi bir kÄ±z bebek dünyaya getirdi. Kadiju adÄ± verilen bebeÄŸin ismi bir yolcu tarafÄ±ndan kulaÄŸÄ±na okunan ezanÄ±n ardÄ±ndan bebeÄŸin kulaÄŸÄ±na okundu.