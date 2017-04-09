Ana Sayfa | YAÅžAM 09/04/2017 13:47

ABD'li cinsel istismarcÄ± Ã¶ÄŸretmene 15 yÄ±l hapis istemi

abd cinsel istismar

"Senin bekaretini almak istiyorum" diyerek iki kÄ±z Ã¶ÄŸrencisine cinsel iliÅŸki teklifinde bulunan Ashley Pruit, 15 yÄ±l hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor

ABD'nin Alabama eyaletinde 30 yaÅŸÄ±ndaki evli beden öÄŸretmeni 30 yaÅŸÄ±ndaki Ashley Pruit iki kÄ±z öÄŸrencisi ile "Senin bekaretini almak istiyorum" ÅŸeklinde mesaj atarak iliÅŸkiye girdiÄŸi öÄŸrenildi. 16 ve 18 yaÅŸÄ±nda olduklarÄ± öÄŸrenilen öÄŸrencilerin öÄŸretmenleri ile okulda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirtildi. Polis tutanklarÄ±na göre öÄŸretmenin iki öÄŸrencisi ile iliÅŸkiye girdikten sonra bir baÅŸka öÄŸrencisine mahrem yerlerinin fotroÄŸraflarÄ±nÄ± göndererek cinsel iliÅŸki için sözleÅŸtiÄŸi belirtildi. ABD'li cinsel iliÅŸki teklifinde bulunan öÄŸretmene 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

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