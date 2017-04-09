Ana Sayfa | YAÅžAM 09/04/2017 18:23

Meteoroloji'den o 5 ile don uyarÄ±sÄ±

meteoroloji

BaharÄ± mÃ¼jdeleyen Nisan ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ± vatandaÅŸlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Meteoroloji Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l ile AdÄ±yaman'Ä±n Ã‡elikhan, Sincik ve Tut ilÃ§eleri iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve Bingöl ile AdÄ±yaman'Ä±n Çelikhan, Sincik ve Tut ilçeleri için hafif yer yer orta ÅŸiddette zirai don riski bulunan bölgede sabah saatlerinde sis ve pus da bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde hafif yaÄŸmurlu 10

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar kÄ±sa süreli ve hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 23

Antalya: ParçalÄ± bulutlu 20

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

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