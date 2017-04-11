Yurt geneli hava durumu 11 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde bugÃ¼n parÃ§alÄ± bulutlu bir hava hakim olacak
YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ile orta ve kuzey Ege'de rüzgar poyrazdan orta kuvvette esiyor ancak sÄ±caklÄ±klar adÄ±m adÄ±m tÄ±rmanÄ±yor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da da parçalÄ± az bulutlu bir gökyüzü bekliyoruz. Akdeniz'de çoÄŸunluklu olmak üzere yaÄŸÄ±ÅŸ görülecek. Karadeniz bölgesinde parçalÄ± bulutlar var. Orta ve DoÄŸu kesimlerinde bulutlar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Anadolu bulutlanÄ±yor. Orta ve DoÄŸu kuzey kesimleri yaÄŸÄ±ÅŸ alÄ±yor. YaÄŸÄ±ÅŸ çoÄŸunlukla çarÅŸambaya kesmiÅŸ olacak. GüneydoÄŸu'ya ise çarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. HaftanÄ±n ikinci günü salÄ± bol bol güneÅŸ var.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:
Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 15
Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 17
Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 22
Adana: ParçalÄ± bulutlu 25
Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22
Samsun: ParçalÄ± çok bulutlu 14
Trabzon: ParçalÄ± çok bulutlu 11
Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± hafif karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7
DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 18