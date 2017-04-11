Yurt geneli hava durumu 11 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde bugÃ¼n parÃ§alÄ± bulutlu bir hava hakim olacak

YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere göre, Marmara ile orta ve kuzey Ege'de rüzgar poyrazdan orta kuvvette esiyor ancak sÄ±caklÄ±klar adÄ±m adÄ±m tÄ±rmanÄ±yor. Akdeniz ve Ä°ç Anadolu'da da parçalÄ± az bulutlu bir gökyüzü bekliyoruz. Akdeniz'de çoÄŸunluklu olmak üzere yaÄŸÄ±ÅŸ görülecek. Karadeniz bölgesinde parçalÄ± bulutlar var. Orta ve DoÄŸu kesimlerinde bulutlar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Anadolu bulutlanÄ±yor. Orta ve DoÄŸu kuzey kesimleri yaÄŸÄ±ÅŸ alÄ±yor. YaÄŸÄ±ÅŸ çoÄŸunlukla çarÅŸambaya kesmiÅŸ olacak. GüneydoÄŸu'ya ise çarÅŸamba günü yaÄŸÄ±ÅŸ gelecek. HaftanÄ±n ikinci günü salÄ± bol bol güneÅŸ var.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 15

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 22

Adana: ParçalÄ± bulutlu 25

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22

Samsun: ParçalÄ± çok bulutlu 14

Trabzon: ParçalÄ± çok bulutlu 11

Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± hafif karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 7

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 18