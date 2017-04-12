Yurt geneli hava durumu 12 Nisan 2017

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde parÃ§alÄ± bulutlu bir hava bekleniyor

YapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre, Marmara ve Ege bölgesinde bulutlar biraz artÄ±yor ancak güneÅŸte kendini gösterebilecek. Ege'de özellikle sabah saatlerinde sis var. Akdeniz bölgesi de yerel olarak Ä±slanÄ±yor. Ä°ç Anadolu'nun da orta ve doÄŸu kesimleri Ä±slanÄ±yor ve bu alanda perÅŸembe günü yaÄŸÄ±ÅŸ gök gürültülü saÄŸanaÄŸa dönüyor. Karadeniz'in tamamÄ±nda güneÅŸ görülüyor. DoÄŸu Anadolu parçalÄ± çok bulutlu Malatya çevrelerinde yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar var. GüneydoÄŸu'da da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu 17

Ä°stanbul: Az bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 20

Bursa: Az bulutlu 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 17

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 14

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu 13

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20