Ana Sayfa | YAÅžAM 12/04/2017 10:44

Yurt geneli hava durumu 12 Nisan 2017

yurt geneli

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt genelinde parÃ§alÄ± bulutlu bir hava bekleniyor

YapÄ±lan deÄŸerlendirmeye göre, Marmara ve Ege bölgesinde bulutlar biraz artÄ±yor ancak güneÅŸte kendini gösterebilecek. Ege'de özellikle sabah saatlerinde sis var. Akdeniz bölgesi de yerel olarak Ä±slanÄ±yor. Ä°ç Anadolu'nun da orta ve doÄŸu kesimleri Ä±slanÄ±yor ve bu alanda perÅŸembe günü yaÄŸÄ±ÅŸ gök gürültülü saÄŸanaÄŸa dönüyor. Karadeniz'in tamamÄ±nda güneÅŸ görülüyor. DoÄŸu Anadolu parçalÄ± çok bulutlu Malatya çevrelerinde yerel yaÄŸÄ±ÅŸlar var. GüneydoÄŸu'da da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. 

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu 17

Ä°stanbul: Az bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 20

Bursa: Az bulutlu 20

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Samsun: ParçalÄ± bulutlu 17

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 14

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu 13

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

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Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yurdun genelinde hava parÃ§alÄ± bulutlu bir hava olacaÄŸÄ± belirtiliyor

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Meteoroloji'den o 5 ile don uyarÄ±sÄ±

BaharÄ± mÃ¼jdeleyen Nisan ayÄ±nda kar yaÄŸmasÄ± vatandaÅŸlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Meteoroloji Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l ile AdÄ±yaman'Ä±n Ã‡elikhan, Sincik ve Tut ilÃ§eleri iÃ§in zirai don uyarÄ±sÄ±nda bulundu