Ana Sayfa | YAÅžAM 12/04/2017 16:43

Doktorun o sÃ¶zÃ¼ genÃ§ kÄ±za 64 kilo verdirdi

doktor sÃ¶z

140 kilo olan 29 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±na doktorunun "NiÅŸanlÄ±n seni bu halde seviyor mu?" sorusunu sormasÄ± Ã¼zerine 64 kilo birden verdi

Paris'te yaÅŸayan 29 yaÅŸÄ±ndaki Marine Dessymoulie, saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenmenin ardÄ±ndan 140 kiloya kadar yükseldi. 2015 yÄ±lÄ±nda tedavi için gittiÄŸi doktorun kendisine "NiÅŸanlÄ±n seni bu halde seviyor mu?" sormasÄ± üzerine hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek kararÄ± aldÄ±. Doktorun bu sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda üzülen ve hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye karar veren Marine Dessymoulie, kötü beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeçti ve diyete baÅŸladÄ±. Genç kadÄ±n belirli sürenin ardÄ±ndan 76 kiloya kadar düÅŸerken, denizci olan erkek arkadaÅŸÄ± da ona büyük destek oldu. 2018 yÄ±lÄ±nda evlenme kararÄ± alan çiftin yeni hedefi Marine Dessymoulie'nin 69 kiloya düÅŸmesi.

 

 

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