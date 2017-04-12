JÃ¼piter'de bÃ¼yÃ¼k keÅŸif

GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de yeni bir lekenin keÅŸfedildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere'nin Leicester Üniversitesinden gökbilimciler, Jüpiter'in kuzey kutbundaki yüksek irtifa termosfer tabakasÄ±nda, 24 bin kilometre boylam ve 12 bin kilometre enlem uzunluÄŸunda karanlÄ±k bir bölgenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini bildirdi.

Atmosferi hidrojen ve helyum aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yoÄŸun gazlarla kaplÄ± dev gezegenin kutup kaynaklÄ± güçlü manyetizma ve Ä±ÅŸÄ±k dalgalanmalarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± enerjiyle oluÅŸtuÄŸu tahmin edilen karanlÄ±k bölgesi, etrafÄ±na göre daha soÄŸuk olduÄŸu için "Büyük SoÄŸuk Leke" olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±.

AraÅŸtÄ±rma için Avrupa Güney Gözlemevine ait Åžili'nin Atamaca Çölü'ndeki Çok Büyük Teleskop'u (ÇBT) kullanan bilim adamlarÄ±, Jüpiter'de bol miktarda bulunan H3+ hidrojen emisyonlarÄ±nÄ± ölçerek gezegen atmosferinin ortalama sÄ±caklÄ±k ve yoÄŸunluk haritasÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±. ArdÄ±ndan bu ölçümleri NASA'nÄ±n Hawaii'deki KÄ±zÄ±lötesi Teleskobu'nun Jüpiter'in iyonosferinde yaptÄ±ÄŸÄ± ölçümlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, gezegenin kuzey kutbu dolaylarÄ±nda atmosferin yüksek kesimlerindeki sÄ±cak hava içinde büyük bir soÄŸuk ve karanlÄ±k bölge olduÄŸunu belirledi.AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± "Geophysical Research Letters" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.