Plastik ÅŸiÅŸeler tarih oluyor yerine ilk defa gÃ¶receÄŸiniz su kÃ¼releri geliyor

DoÄŸada plastik ÅŸiÅŸelerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yÄ±llarÄ± alÄ±yor. Skipping Rocks Labs adlÄ± bir Ã¼reticinin keÅŸfiyle yapÄ±lacak su kÃ¼releriyle hem doÄŸa kirlenmeyecek hem de insanlar yenilebilir iÃ§eceÄŸin tadÄ±na bakacak

DoÄŸada çözünebilen ve pet ÅŸiÅŸelerin sonunu getirebilecek bir teknoloji sayesinde su içmek artÄ±k çok daha farklÄ± bir deneyim haline dönüÅŸebilir. Ohoo adÄ±nda bir yenilikle pet ÅŸiÅŸe kullanmadan küre halindeki cisimlerden su içilebilecek. Sadece Amerika'da yÄ±llÄ±k 38 milyar plastik su ÅŸiÅŸelerinin atÄ±k olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülürse, bu üretimi karÅŸÄ±lamak için yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 17 milyon varil petrole ihtiyaç duyduÄŸu da biliniyor. Skipping Rocks Labs adlÄ± bir üretici, pet ÅŸiÅŸe haricinde yeni bir sistemle paketleme hizmeti sunarak hem doÄŸayÄ± kirletmiyor hem de insanlara yenilebilir içecek deneyimi sunuyor. AslÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±nda duyurulan, fakat üretici firma Ooho'nun o yÄ±llarda sadece konsept olarak gösteriliyor. Fakat daha sonra kitle fonlamaya açÄ±larak üretim sürecinin de baÅŸlanmasÄ±na vesile olundu. Böylelikle, içilebilir bu su küreleri seri üretime geçirilebilirse pet ÅŸiÅŸelerin kullanÄ±mÄ± da son bulabilir gibi duruyor. Ohoo adÄ± verilen yeni sistemde ince zar da yenilebilir olsa da herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Åžirket, bitkisel aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olan paketleme sistemini meyve kabuÄŸuna benzetiyor. AyrÄ±ca bu yeni yöntemin plastik ÅŸiÅŸelerden de ucuz olduÄŸu belirtiliyor.