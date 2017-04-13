Bir Ã§ocuk trenle istasyon arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼

Avustralya'da bir Ã§ocuk, tren ile istasyon arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼nce yaÅŸlÄ± Ã§ift kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu boÅŸluktan Ã§Ä±kardÄ±

Avustralya'nÄ±n Sidney ÅŸehrinde tren istasyonunda yürekleri aÄŸÄ±zlara getiren bir olay yaÅŸandÄ±. Trene binen yaÅŸlÄ± çiftin torunu bir anda trenle istasyon arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸa düÅŸtü. Trene binen çiftin torunlarÄ±ndan biri, istasyonla tren arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸa düÅŸtü. Çift hemen makinist ve görevlilere trenin hareket etmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. BoÅŸluÄŸa uzanan yaÅŸlÄ± adam da küçük çocuÄŸu oradan çÄ±kardÄ±. YaÅŸananlarsa saniye saniye güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.