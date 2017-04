ABD'de yeni trend ilk gece fotoğrafçılığı

ABD'de başlayan ve Türkiye'de de pek çok örneğini yeni yeni görmeye başladığımız “First Night” adındaki fotoğrafçılık dalı yayılmaya devam ediyor

Düğün günlerini özel kılmak isteyen yeni evli çiftler gerdek fotoğrafçılığı akımını başlattı. ABD'de “İlk gece fotoğrafçılığı" olarak bilinen ve evlenecek çiftlerin cesur pozlar verdiği çekimler, artık ülkemizde de gerçekleştirilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde, Naturel Weddding Photography kurucusu Evren Şumlu bir ilke imza attı. “First Night” adı altında, butik bir otelde gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncu Nady Bondar ile aranjör sanatçı Onur Çetin model olarak yer aldı. Düğün fotoğrafçılığı son yıllarda, yeni akımlarla gelişen bir fotoğrafçılık alanı. “Trash the dress”, “Save the date” gibi kavramlar, yeni evlenecek çiftlere artık çok da yabancı değil. Gelin ve damadın düğün gecesi heyecanını kadrajına taşıyan Evren Şumlu, amacının bir akım başlatmak olduğunu ve bu akıma First Night adını verdiğini; böyle bir uygulamanın ülkemizde ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti.